Occhiali da sole Web Eyewear Alfa Romeo F1 Team: la nuova capsule collection in edizione limitata

Occhiali da sole Web Eyewear Alfa Romeo F1 Team: la nuova capsule collection in edizione limitata, creata per un’entusiasmante stagione all’insegna della passione e dell’innovazione, la collezione ha come protagonisti due occhiali da sole e un modello da vista.

Ricerca tecnologica e valorizzazione del design, sono gli elementi che uniscono Web Eyewear e Alfa Romeo F1 Team. Un progetto condiviso che si traduce in montature dal look sportivo, costruite con materiali e forme che coniugano estetica, comfort e funzionalità. Personalità e stile all’avanguardia contraddistinguono i modelli, realizzati con la massima attenzione alla qualità e ai dettagli.

Gli elementi iconici di Web Eyewear e Alfa Romeo F1 Team firmano con inconfondibile fascino una collezione progettata per scrivere una storia sorprendente.

Occhiali da sole Web Eyewear Alfa Romeo F1 Team: la nuova capsule collection

La montatura half-rim in metallo dalla forma pilot è personalizzata da un profilo frontale con spoiler e triplo ponte. Stile e precisione disegnano un occhiale da sole sofisticato e di carattere. Un modello impreziosito da dettagli che creano una struttura perfettamente bilanciata. I pin a rombo sulle aste e i terminali sono smaltati nei colori distintivi di F1 Team. I loghi ARF1TS e Web personalizzano i terminali.

Il modello da sole in edizione limitata realizzato da Web Eyewear in partnership con Alfa Romeo F1 Team ha la montatura in acetato con una shape rettangolare e un frontale dalle linee morbide nel profilo inferiore. La ricercatezza del design è impreziosita dalle bande sul ponte e dagli iconici pin di Web Eyewear sulle aste, inseriti nei caratteristici colori Alfa Romeo F1 Team.

Web Eyewear trasferisce l’attitudine sportiva e performante di Alfa Romeo F1 Team in un occhiale da vista dal design raffinato. Una montatura di estrema qualità unisce la versatilità e il comfort di un frontale rettangolare in acetato, alla leggerezza e alla stabilità delle aste in metallo. I pin di Web firmano le aste, condividendo i colori esclusivi di Alfa Romeo F1 Team.

