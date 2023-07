Attenzione al dettaglio, profonda conoscenza dei materiali e approccio sartoriale sono i valori comuni che ancora una volta hanno dato vita alla collaborazione tra Marine Interiors e il noto studio di progettazione di Miami, Studio Dado. Una visione condivisa che ha permesso di portare l’expertise di queste due realtà a bordo della nuova Oceania Vista, l’ultima nave di Oceania Cruises.

Azienda del Gruppo Fincantieri, Marine Interiors ha messo in campo le proprie competenze per realizzare, secondo il progetto di Studio Dado, principale progettista, diverse aree di questa nave.

La nave da crociera, pensata per accogliere 1200 passeggeri e 800 membri dell’equipaggio, si rivolge ai viaggiatori sofisticati ed esigenti proponendo un approccio al lusso reso grazie all’utilizzo di materiali selezionatissimi, alla realizzazione di arredi su misura e alla scelta di complementi pregiati.

Ogni ambiente, caratterizzato da un proprio stile e ispirazione, è infatti un mondo a sé: dallo straordinario Atrium di ispirazione marina, all’elegante ristorante fusion “Red Ginger”, al Martini bar dallo stile Decò, fino al tripudio floreale del Grand dining.

Oceania Vista: l’Atrium

Ispirato alle linee organiche della conchiglia del Nautilus, l’Atrio di Oceania Vista accoglie gli ospiti a bordo introducendo un senso di calma e spaziosità attraverso un layout ampio e ordinato. La scala a chiocciola, che scende verso il basso, e il disegno delle pareti e del pavimento che ne seguono la forma, sembrano ricreare l’ideale interno della conchiglia che avvolge l’ospite.

Protagonista dello spazio, lo spettacolare lampadario centrale che sembra richiamare un vortice d’acqua o un branco di pesci che nuotano verso il soffitto dell’atrio. Le piastrelle a spina di pesce con accenti dorati replicano l’iridescenza dell’interno di una conchiglia mentre la reception è caratterizzata da lastre di pietra naturale.

Oceania Vista: Red Ginger

Il ristorante fusion Red Ginger combina il glamour francese con il fascino del teatro asiatico attraverso texture sofisticate e pezzi d’epoca: dalle ceramiche tradizionali cinesi, alle lampade a forma di pagoda, alle decorazioni in stile coloniale francese. Uno spazio di 658 mq che si ispira agli interni di una casa tradizionale di Hong Kong o Shanghai, con un cortile a piano terra circondato da una sala da pranzo a doppia altezza.

Oceania Vista: Grand Dining

Pensata per offrire un’esclusiva esperienza culinaria, il Grand Dining è la principale sala da pranzo a bordo. Con i suoi oltre 1000 mq è caratterizzato da motivi floreali e texture che richiamano il mondo vegetale immergendo il visitatore in un raffinato giardino d’inverno. I pavimenti in parquet disegnati su misura e le tappezzerie dipinte a mano danno la sensazione di essere seduti sotto un albero. L’illuminazione, accuratamente selezionata, mette in risalto i dettagli architettonici.

Oceania Vista: Martini Bar

Dallo stile Art decò, il Martini Bar, situato sul ponte, appena sopra l’Atrium, richiama il glamour e l’eleganza dei ruggenti anni Venti.

Materiali ricercati, dal vetro al marmo, una palette cromatica che gioca sui contrasti black&white con accenti di colore dal verde al viola e pareti a specchio creano un’atmosfera chic e sofisticata. Illuminazione e arredi realizzati su misura circondati da opere d’arte selezionate completano lo spazio.

