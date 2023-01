Off Play sneakers autunno inverno 2023: la nuova collezione

Off Play sneakers autunno inverno 2023: i colori della prossima stagione invernale si ispirano alle prime giornate fresche dell’autunno, alle foglie che cadono, a uno spettro di tonalità terrose che vanno dal verde della foresta, alla corteccia degli alberi, all’ambra, alle bacche e al ruggine. Le giornate di pioggia richiamano i laminati lucidi e i cieli stellati evocano una serie di scintillii che vanno dall’argento e dall’oro al blu notte, al rosso venere e all’ambra.

Per non parlare dei morbidi neutri come il caffellatte, il marrone, il cipria e blush. E per tenere a bada il freddo, tutti i modelli della nuova collezione di sneakers sono ora disponibili anche foderati in shearling naturale in tinta. Per la nuova stagione, il brand presenta due modelli unisex, Sorrento e Firenze, oltre al nuovo Roma per l’uomo.

Off Play sneakers autunno inverno 2023: la collezione

Sorrento è l’iconico precursore della caratteristica suola bicolore, cucita alla tomaia con fondo integrato a contrasto e linguette laterali visibili, oltre all’innovativa doppia allacciatura. Per gli uomini, i colori di base sono il bianco, il crema e il nero, mentre i colori a contrasto sono coordinati con blocchi di colore della tomaia dalle tonalità della terra.

Anche la suola è caratterizzata da una tonalità superiore in nero, bianco, crema e da una serie di tonalità abbinate alla tomaia. La tomaia è presentata in pelle di vitello o nabuk. Soletta imbottita rimovibile, fodera in shearling disponibile per tutte le versioni in pelle di vitello e nabuk.

Firenze è una sneaker bassa pulita ed essenziale, caratterizzata da una suola brandizzata con fondo integrato e linguette laterali cucite alla tomaia in pelle di vitello o nabuk tinta unita o a contrasto. Linguetta con logo e linguetta sul tallone coordinata o a contrasto. Tutti i modelli presentano una soletta imbottita rimovibile e una fodera in tessuto o shearling. Disponibile anche in una versione vintage delicatamente anticata.

New entry per l’autunno inverno 2023, Roma è la low top da uomo ispirata al mondo del tennis presenta una suola logata con fondo integrato e linguette laterali cucite sulla tomaia in pelle di vitello. Punta e linguetta del tallone disponibili in pelle scamosciata a contrasto o in pelle di vitello abbinata. Linguetta e linguetta sul tallone con logo e soletta imbottita rimovibile, fodera in tessuto o shearling. Disponibile anche in un’interpretazione vintage delicatamente anticata o in una versione completamente in shearling.

