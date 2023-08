Omega Olimpiadi Parigi 2024: per iniziare il conto alla rovescia verso questo storico evento, il Cronometrista Ufficiale, lancia un nuovissimo segnatempo con un tocco d’oro. Il Seamaster Diver 300M “Paris 2024” Special Edition è stato realizzato come omaggio esclusivo ai Giochi della XXXIII Olimpiade.

Omega Olimpiadi Parigi 2024: il nuovo segnatempo, caratteristiche

Il nuovo segnatempo da 42 mm è disponibile nelle boutique Omega parigine e dall’autunno in Italia. L’orologio è realizzato in acciaio inossidabile e oro Moonshine 18K, una lega di oro giallo che offre una tonalità più tenue e un’elevata resistenza alla perdita di intensità cromatica e brillantezza.

Come segnatempo dei Giochi Olimpici, l’uso dell’oro è un elemento essenziale, che ricorda le ambite medaglie a cui ogni atleta aspira. L’oro è stato utilizzato per la lunetta dell’orologio, che presenta una scala subacquea al laser in rilievo positivo e un singolo punto di SuperLumiNova a ore 12.

Il quadrante inciso al laser offre un look accattivante. Realizzato in ceramica bianca, presenta una finitura opaca con onde lucide in rilievo. Sul datario a ore 6, Omega ha sapientemente utilizzato la tipografia di Parigi 2024 per incidere i numeri in nero, mentre la lancetta centrale dei secondi reca un piccolo, ma visibile, emblema di Parigi 2024.

Il fondello commemorativo rivela un medaglione in oro Moonshine 18 carati intarsiato, con l’emblema di Parigi 2024, lucidato su uno sfondo ablato al laser. Il tutto è completato dalla scritta “Paris 2024” e dagli iconici Anelli Olimpici in acciaio inossidabile lucidati su una struttura smerigliata.

L’orologio è disponibile con un bracciale in acciaio inossidabile con il nuovo sistema Quick Change brevettato, che consente di sostituirlo facilmente con un cinturino in gomma (nei colori blu, bianco o rosso, o addirittura con uno dei cinturini Nato dedicati a Parigi 2024.

All’intero dell’orologio, il calibro Master Chronometer 8800 è stato testato e certificato dall’Istituto Federale Svizzero di Metrologia (METAS) per soddisfare un rigoroso livello di qualità.

