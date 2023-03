Orologi Boss primavera estate 2023: un concentrato perfetto di tradizione e innovazione è, da sempre, la firma degli orologi Boss nati dalla collaborazione con il player americano dell’orologeria Movado. Identità di marchio, linee precise ed eleganza riconoscibile si uniscono a caratteristiche tecniche d’avanguardia per dare vita a segnatempo sia classici che di tendenza capaci di completare i look maschili in ogni occasione.

La differenza la fa il design, che riflette l’essenza iconica del marchio e la declina in una varietà di modelli pensati per uomini dinamici, protagonisti del loro tempo e pronti a viverne ogni momento. Stagione dopo stagione, gli orologi Boss sono diventati emblema di unicità e di inclusione, celebrando l’individualità di chi li indossa all’insegna di un’unica filosofia, Be your own Boss.

Orologi Boss primavera estate 2023: la nuova collezione

La nuova collezione punta su un’estetica accattivante riassunta dalla linea Center Court, ispirata al campione di tennis e ambassador del brand Matteo Berrettini, in cui il design del cronografo al quarzo viene amplificato dalla costruzione della cassa a sandwich con inserto in silicone tra la cassa e la lunetta che riprende il materiale di rivestimento della corona. Il quadrante sunray con sub quadranti aggiunge dimensionalità al segnatempo dal cinturino in silicone o in maglia d’acciaio.

Un orologio che si candida a essere il complice perfetto della personalità maschile è quello della linea Cloud, con cassa 43 mm, rinnovato interamente in chiave casual a partire dalla lunetta ottagonale che ne amplifica lo spirito deciso e audace. Il quadrante a doppio strato rafforza l’estetica originale dell’orologio, da scegliere in due varianti cromatiche, silver e black.

Essenzialità è la caratteristica chiave degli orologi Steer tra i quali debutta il modello Chrono, accanto al classico second skin, minimalista ed elegante, la cui cassa e il bracciale integrato presentano anse e maglie bisellate seguendo un’estetica ispirata all’architettura Bauhaus e impreziosita dal quadrante in primo piano con lancette sottili e lucide.

Tre lancette con funzione di data e impermeabilità fino a 20 ATM per il segnatempo Ace, subacqueo e sportivo, con cassa 43 mm, dotato di ghiera girevole unidirezionale e di indici luminescenti. Proposto con cinturino in pelle o a maglie integrato, per la stagione estiva indossa una nuova veste tricolor assolutamente irresistibile.

