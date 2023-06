Orologi diver 2023: il perfetto mix tra stile e resistenza subacquea!

Gli orologi diver 2023, con la loro straordinaria combinazione di funzionalità, stile e resistenza all’acqua, sono diventati da tempo delle icone nel campo dell’orologeria. Originariamente progettati per soddisfare le esigenze dei subacquei professionisti, questi orologi hanno guadagnato una popolarità senza tempo anche tra gli appassionati di moda e gli amanti degli orologi di alta qualità.

Cosa rende gli orologi diver così speciali? Prima di tutto, la loro caratteristica principale è una resistenza all’acqua eccezionale. Costruiti per sopportare le pressioni estreme delle profondità marine, questi orologi sono testati e certificati per resistere a immersioni profonde.

Ma gli orologi diver non sono solo strumenti di misurazione del tempo, sono anche espressione di stile e personalità. Grazie alla loro presenza iconica, gli orologi diver sono diventati una scelta di moda per molti collezionisti e appassionati. Con una vasta gamma di marchi, stili e modelli disponibili, c’è un orologio diver adatto a ogni gusto e preferenza.

Quindi, che tu sia un subacqueo avventuroso in cerca di un compagno affidabile per le tue immersioni o un appassionato di orologi desideroso di aggiungere un tocco di eleganza e sportività al tuo polso, gli orologi diver sono una scelta eccellente. Esplora il mondo degli orologi diver e lasciati affascinare dalla loro bellezza, prestazioni e storia ricca di avventure sottomarine.

Orologi diver 2023: Trecento di Out of Order Watches

Trecento è il diver con cassa dal diametro di 40 millimetri ed impermeabile, come intuibile dal nome scelto per questo nuovo orologio, fino a 300 metri. Realizzato in acciaio inossidabile 316L ed invecchiato secondo il brevetto esclusivo di OOO-Out of Order che rende di fatto ogni esemplare diverso dall’altro, desidera essere un tributo all’avventura sottomarina.

Non a caso diverse delle sue peculiarità richiamano il fascinoso quanto misterioso mondo sommerso. Su tutte spiccano gli indici applicati in ruggine stabilizzata che, grazie ad una procedura brevettata da OOO-Out of Order, desiderano richiamare la trasformazione dell’acciaio una volta deposto e lasciato arrugginire sul fondo del mare.

Il quadrante, opaco soleil e sabbiato ad evocare i fondali arenosi, è proposto in tre differenti colorazioni: blu a rappresentare l’immensità dell’oceano, nero in omaggio alle tradizionali mute indossate dagli avventurieri delle profondità e verde menta a ricordare quelle acque cristalline nelle quali, la maggior parte di noi, vorrebbe immergersi.

A protezione del quadrante è stato scelto un vetro zaffiro piatto al fine di garantire una maggiore resistenza ai graffi. I profili degli indici, così come i numeri arabi presenti sul quadrante e quelli incisi sulla ghiera girevole bidirezionale, sono in SuperLumiNova C3 al fine di assicurare un’ottimale leggibilità anche in condizioni di scarsa luce.

Il fondello, in acciaio inossidabile 316L con bagno IP Gun ed avvitato al pari della corona di carica, è “aperto” con vista sul calibro meccanico a carica automatica Landeron 24h (25 rubini, funzione GMT, riserva di carica di 40 ore).

Orologi diver 2023: Octopus di VeryWatch e Horizon di Fathers

VeriWatch presenta Octopus, un orologio automatico Swiss Made con cassa del diametro di 38 mm in acciaio inox 316L, disponibile con o senza datario. Resistente all’acqua fino a 200 metri. Quadrante nero con scala pulsometrica azzurra (versione con data) o bianca (versione no data). Ghiera unidirezionale, vetro zaffiro bombato antiriflesso, SuperLuminova BGW9, calibro Sellita SW200. Cinturino Tropical Legend e Sport.

Fathers presenta invece Horizon, un orologio automatico Swiss Made con cassa del diametro di 40 mm in acciaio inox 316L. Resistente all’acqua fino a 200 metri. Quadrante monogram, vetro zaffiro antiriflesso, ghiera unidirezionale con inserto in ceramica, SuperLuminova C3 SLN, calibro Sellita SW200, fondello a vite. Disponibile con bracciale in acciaio 316L o con cinturino in gomma. Disponibile in diverse varianti colore.

