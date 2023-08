Gli orologi Jaguar Balancier non scendono a compromessi in termini di eccellenza e qualità orologiera. Le collezioni dei nuovi segnatempo automatici sono ben 11 nuove proposte maschili che conquisteranno gli appassionati dell’alta orologeria svizzera grazie alla massima precisione e all’estrema affidabilità dell’esclusivo movimento Newton realizzato in-house.

Jaguar Balancier è una collezione interamente Swiss Made caratterizzata da elevati standard tecnici e da un design che, pur privilegiando un’estetica essenziale, nasconde un meccanismo di grande complessità: dall’apertura a ore 6 si può intravedere parte del cuore pulsante dell’orologio, il bilanciere. L’esperienza visiva è di grande impatto: si rimane affascinati dall’armonia del movimento automatico con 44 ore di riserva di carica, 23 rubini e protezione anti-shock Incabloc a doppio cono.

Protetto da un vetro zaffiro, il movimento Newton “Swiss Made” di proprietà, è visibile anche attraverso il fondello trasparente che permette di apprezzare la massa oscillante e in particolare il caratteristico rotore con logo Jaguar. Sul fondello, serrato a vite, si

trovano incisi nella parte superiore il logo Jaguar, in basso i riferimenti del modello e ai lati le caratteristiche che rendono speciali

questi sofisticati segnatempo.

Orologi Jaguar Balancier: le nuove collezioni

La collezione J965 si distingue per la cassa in acciaio inossidabile di 41,50 mm nei colori naturali dell’acciaio e il bracciale in

acciaio inossidabile fornito di due pulsanti di sicurezza ai lati della Jaguar arricchisce questa straordinaria collezione con quattro modelli che celebrano i colori grazie alla loro appeal di classe.

La gamma Jaguar Balancier J966 è anch’essa caratterizzata da una cassa in acciaio inossidabile di 41,50 mm che incornicia i quadranti nelle nuances guilloché, blu navy, verde e nero abbinati a cinturini in pelle con stampa coccodrillo per un effetto tono su tono o a contrasto con indici in numeri arabi e a bastone applicati.

Completa la collezione la serie J967, sofisticata e dallo stile vintage, fornita di una cassa in acciaio inossidabile rose gold di

41,50 mm e un cinturino in pelle marrone con stampa coccodrillo. L’ampio quadrante bianco presenta al centro la lavorazione guilloché Clous de Paris, con indici in numeri arabi e romani.

Jaguar Balancier è un classico imprescindibile per chi, nell’orologeria tradizionale, ricerca prestigio ed esclusività: è una collezione intramontabile che racchiude in sé tutta l’eleganza di uno stile sofisticato.

