adidas Originals Digital One GMT: un design audace che gioca con le trasparenze della resina colorata caratterizza i nuovi orologi digitali della linea Digital One GMT di adidas Originals, pensati per vestire con creatività cool. I segnatempo, con cassa oversize di 47 mm, sfoggiano un’estetica “street style” pensata per lo stile metropolitano.

Declinati in diverse combinazioni cromatiche, gli orologi con cassa e bracciale in resina trasparente sono proposti nei toni azzurro e verde con quadrante digitale scuro, oppure in rosso abbinato al quadrante grigio. Il quadrante digitale offre una serie di indicazioni, tra cui il nome della città in cui ci si trova, le indicazioni di ore, minuti e secondi, in basso il giorno della settimana, la data e mese.

Il logo adidas Originals campeggia in alto, sopra il quadrante, ed è stampato a rilievo sul cinturino. Resistenti agli urti e durevoli nel tempo, gli orologi della collezione di adidas Originals montano un movimento digitale GMT e sono impermeabili fino a 50 m.

