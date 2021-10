MotoGP Misano 2021: Ciao Valentino, ci mancherai!

L’ultima gara di Valentino Rossi in Italia è ormai alle porte.

MotoGP Misano 2021, mai come questa volta addio sportivo fu più sentito: stiamo parlando dell’addio di Valentino Rossi, che a fine stagione saluterà per sempre la motomondiale. Dopo più di 20 anni trascorsi a macinare chilometri in sella alla sua amata (e fidata) monoposto a due ruote, con cui ha fatto la storia di uno degli sport più belli in assoluto, ecco che anche per lui è arrivato il momento di passare il testimone.

Il tempo è davvero tiranno e non risparmia proprio nessuno, nemmeno il nostro eroe Valentino Rossi che ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani. Volendo potremmo anche iniziare a snocciolare tutti i suoi incredibili record, ma non basterebbe un articolo di più pagine e soprattutto non sarebbe carino nei confronti di un corridore che comunque non ha ancora smesso di correre. È vero: in un certo senso tra pochi giorni The Doctor smetterà davvero di correre, perché il GP d’Emilia Romagna sarà il suo ultimo GP italiano.

Mancano pochi giorni a questo evento che di sicuro non passerà inosservato, non certo per quanto accadrà durante la gara, ma per quel che proveranno i tifosi quando vedranno sfrecciare Valentino Rossi. Probabilmente sentimenti quali gratitudine, malinconia e un filo di rabbia, che si mischieranno all’improvviso tra loro. Probabilmente. Per saperlo dobbiamo attendere con impazienza la finestra temporale che va dal 22 al 24 ottobre. Se non lo avete ancora fatto, cerchiate in rosso queste date sul calendario!

MotoGP Misano 2021: un “addio italiano”

L’ultima gara di Valentino Rossi in Italia è ormai alle porte: il Gran Premio d’Emilia Romagna, che si terrà a Misano dal 22 al 24 ottobre, si sta vestendo a festa per salutare nel migliore dei modi possibili un grande della motomondiale quale è ancora oggi The Doctor. Da romantici quali siamo, ci piacerebbe che il 9 volte campione del mondo facesse suo proprio questo GP, ma le previsioni purtroppo ci dicono che i favoriti per la vittoria sono altri, quei favoriti su cui sarebbe meglio puntare per andare sul sicuro e ottenere così quegli interessanti bonus scommesse a loro collegati. Ma questo è un altro discorso, un discorso più razionale e meno sentimentale, e noi come accennato prima siamo dei sentimentali.

Ecco perché non smettiamo di parlare di questo “addio italiano” da parte del nostro beniamino, e al tempo stesso stiamo parlando poco e nulla di chi sarà il pilota che vincerà il GP d’Emilia Romagna. È forse importante dire che sarà Quartararo? O che se così fosse il francese chiuderebbe ogni discorso legato alla conquista del titolo? Forse, ma non oggi, non oggi che nel nostro piccolo stiamo provando a celebrare Valentino Rossi. Da lui ci aspettiamo il massimo quando sarà chiamato a scendere in pista, perché avrà una gran voglia di chiudere in bellezza. E come biasimarlo, visto che è alla fine di un percorso sportivo che lo ha visto sempre protagonista. Magari non negli ultimi anni, ma il tempo passa per tutti, anche per il 42enne di Urbino.

MotoGP Misano 2021: la “gialla Misano”

Misano per salutare come si deve The Doctor è pronta a tingersi tutta di giallo. La marea gialla più calorosa che si sia mai vista colorerà questa città della provincia di Rimini grazie a un poster speciale, che è un bellissimo omaggio a questo campione senza tempo. Difficile descrivere a parole a quale spettacolo assisteremo, più facile vederlo con i nostri occhi, meglio se dal vivo.

Nel caso in cui non potessimo proprio partecipare a quella che si prospetta essere una grande festa dello sport, almeno possiamo dare il nostro “contributo” direttamente dai divani di casa, incitando quello che è stato uno dei piloti più titolati del motociclismo, l’unico a oggi ad aver conquistato il titolo in quattro classi differenti. Ovviamente stiamo parlando della 125, 250, 500 e infine della MotoGP. Quella MotoGP che senza il Re delle vittorie Valentino Rossi non sarà la più stessa, perché avrà perso un protagonista assoluto che ha fatto battere il cuore all’impazzata a tutti i tifosi italiani, ma anche agli amanti della monoposto a due ruote di tutto il mondo.

