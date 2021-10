1 di 11: 10 gare Valentino Rossi

Domenica 24 ottobre Valentino Rossi correrà in Italia per l’ultima volta in carriera. Il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia Romagna che si correrà sul Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà il terzultimo della straordinaria carriera del nove volte Campione del mondo di Tavullia. Tuttavia, con i video delle 10 gare più belle vittorie di Valentino Rossi vogliamo ripercorrere la carriera di uno dei piloti più grandi di sempre, dopo il suo annuncio del ritiro dalle corse a fine stagione. Misano sarà colorata di giallo per salutare il pilota più amato dell’era moderna. Per noi la gara più bella è Welkom 2004 con la leggendaria vittoria su Max Biaggi dopo un duello epico. Ma ora, bando alla nostalgia e ripercorriamo la sua gloriosa carriera.

