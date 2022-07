Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro: i nuovi smartwatch

Amazfit ha presentato la nuova generazione di smartwatch dal miglior rapporto qualità-prezzo, Amazfit Bip 3 e Amazfit Bip 3 Pro, dotati di ampi display a colori e di funzioni di monitoraggio della salute a 360°. I nuovi modelli sono stati progettati per ispirare uno stile di vita produttivo, attivo e pratico.

Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro: display e design

I nuovi smartwatch sono entrambi dotati di un display a colori da 1,69 pollici. Realizzato in vetro temperato 2,5D e ricoperto da un rivestimento anti-impronta, l’imbattibile schermo di grandi dimensioni consente agli utenti di visualizzare tutte le notifiche, come le chiamate in arrivo, i messaggi, i promemoria e i dati relativi alla salute e al fitness.

La serie Amazfit Bip 3 offre una gamma di oltre 50 quadranti, alcuni dei quali personalizzabili con widget modificabili, tutti disponibili per il download nell’app Zepp. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di rendere unico il proprio display caricando foto personali, per esprimere liberamente la propria personalità.

Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro: autonomia e caratteristiche

La serie Amazfit Bip 3 è stata progettata per garantire la massima praticità, e far sì che l’utente non abbia scuse per saltare alcun allenamento. Gli smartwatch racchiudono una batteria potente, con una capacità di 280 mAh, in un corpo super sottile e leggero, che consente loro di garantire un’autonomia di 14 giorni con una sola carica e un utilizzo tipico.

Amazfit Bip 3 Pro è il compagno perfetto per correre, andare in bicicletta o camminare. È dotato di GPS integrato e supporta un totale di 4 sistemi di posizionamento satellitare per aiutare gli utenti a tracciare i loro movimenti con grande precisione, mentre Amazfit Bip 3 supporta la connessione al GPS del telefono cellulare.

Con una classificazione di 5 ATM, la serie Amazfit Bip 3 è in grado di resistere a una pressione d’acqua equivalente a una profondità di 50 metri, consentendo agli utenti di divertirsi durante immersioni o una giornata al mare. Amazfit Bip 3 Pro dispone anche di una modalità sportiva per il nuoto in acque libere, resa possibile dal GPS integrato, che consente agli utenti di tenere traccia dei propri dati e della propria posizione anche in mezzo alle acque più profonde.

Amazfit Bip 3 dispone di 60 modalità sportive che consentono agli utenti di tracciare i dati relativi a tutti i tipi di sport, tra cui camminate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, oltre ad allenamenti di forza, yoga e altri tipi di allenamento a corpo libero. Entrambi gli smartwatch sono dotati di una funzione Target Pace che consente agli utenti di impostare obiettivi di ritmo, per far sì che si mantenga un allenamento costante e senza variazioni di passo o velocità.

Sport e benessere

Per aiutare gli utenti a capire facilmente le proprie condizioni fisiche, sia Amazfit Bip 3 che Bip 3 Pro sono dotati di una funzione di misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue in grado di fornire un risultato in soli 25 secondi. Gli utenti possono monitorare l’ossigeno nel sangue ogni volta che si sentono a disagio o senza fiato, per un controllo della salute in tempo reale.

La serie Amazfit Bip 3 tiene traccia di dati essenziali per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di stress e la qualità del sonno (compresi gli stadi del sonno e i sonnellini diurni). E quando si rileva un livello elevato di stress, questi smartwatch possono persino ricordare all’utente di eseguire degli esercizi di respirazione per raggiungere la calma.

Amazfit Bip 3 è disponibile al prezzo consigliato di 59,90 €, mentre Amazfit Bip 3 Pro è disponibile al prezzo consigliato di 69,90 €.

