Grand Seiko celebra i 20 anni del calibro Spring Drive 9R 2024 con due nuove creazioni. Un nuovo modello Heritage e un nuovo Spring Drive GMT, entrambe in edizioni limitate rappresentano una celebrazione della maestria orologiera e della continua ricerca dell’eccellenza della Maison.

Nel 2024, Grand Seiko celebra il ventesimo anniversario del rivoluzionario calibro Spring Drive 9R, introducendo due novità nella sua collezione. Questo traguardo celebra il successo di un movimento che combina la bellezza della meccanica tradizionale con l’innovazione elettronica, offrendo una precisione ineguagliabile.

Il primo modello, appartenente alla Collezione Heritage, riprende l’estetica dell’originale Spring Drive del 2004, simbolo del patrimonio e dell’eccellenza di Grand Seiko. Il secondo, uno Spring Drive GMT della Collezione Sport, esprime la versatilità e l’avventura, ideale per gli spiriti più dinamici.

Il Grand Seiko SBGA497 rende omaggio all’orologio Spring Drive originale del 2004, proponendo lo stesso design della cassa abbinato al celebre quadrante con motivo Snowflake, a “fiocco di neve”, che ha debuttato l’anno successivo, nel 2005. Il quadrante della nuova creazione presenta una gradazione rosa che cattura la bellezza di un’alba sulla catena montuosa di Hotaka, coperta di neve, nella prefettura di Nagano, dove vengono prodotti tutti gli orologi Grand Seiko Spring Drive. La cassa e il bracciale sono realizzati in titanio e l’orologio sarà disponibile in un’edizione limitata di 1.500 esemplari.

Il modello SBGE305, un orologio GMT della Collezione Sport, propone un quadrante rosso scuro ispirato alla vivida alba che in estate illumina il paesaggio scosceso della medesima catena montuosa di Hotaka. Come per tutti i segnatempo Grand Seiko GMT, la facilità d’uso è

assicurata dalla lancetta che indica l’ora locale, che può essere regolata indipendentemente, in avanti o indietro, mentre l’orologio è in funzione, garantendo la precisione quando si cambia fuso orario in base ai propri spostamenti.

Gli elementi caratteristici di un orologio sportivo Grand Seiko si ritrovano pienamente in questa inedita creazione, che presenta una lunetta in ceramica antigraffio. La corona e il fondello sono fissati con meccanismo a vite e l’orologio è impermeabile fino a 20 bar. Il Grand Seiko SBGE305, in edizione limitata a 1.300 esemplari.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD