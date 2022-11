Bell & Ross BR‑X5: la nuova collezione di orologi

Bell & Ross BR‑X5 aggiunge un nuovo capitolo alla storia della collezione BR 05, rinnovando l’eredità aeronautica di Bell & Ross e l’elemento distintivo del “tondo all’interno del quadrato”. Questo patrimonio aeronautico, legame diretto tra passato e presente, si traduce nella lettera X, simbolo di segretezza, sperimentazione e futuro. Con il BR‑X5 questo elemento di avanguardia fa il suo ingresso nella collezione permanente.

Grazie al suo design e alle sue caratteristiche tecniche, il BR‑X5, animato da un movimento di manifattura, si posiziona come un BR 05 eccezionale e scrive un nuovo capitolo nella storia di Bell & Ross. Il suo design e l’estetica riflettono il desiderio di innovare, di osare e di distinguersi.

Bell & Ross BR‑X5: caratteristiche

Dotato di massa oscillante personalizzata e bilanciere a inerzia variabile, il calibro BR CAL 323, che batte ad una frequenza di 28.800 alternanze orarie (4 Hz), ha una riserva di carica di circa 70 ore. Questa capacità cosiddetta “week-end proof” permette di posare l’orologio il venerdì sera e riprenderlo il lunedì mattina senza doverlo caricare. Un altro vantaggio di questo movimento di Manifattura risiede nel suo dispositivo di correzione rapida della data che consente la regolazione in qualsiasi momento senza alterare il funzionamento dell’orologio.

Il grande fondello in vetro zaffiro permette di contemplare il funzionamento di questo eccezionale movimento e in particolare della sua massa personalizzata con un design ispirato al cerchione di un’auto sportiva. L’architettura della cassa multicomponente privilegia quindi la purezza e l’efficacia, la leggerezza e la resistenza. La cassa in acciaio, di 41 mm di larghezza, è costruita attorno a un container, una sorta di nucleo centrale che preserva il movimento di manifattura e la protezione della corona è ricavata dallo stesso blocco del container.

La lunetta carré con il vetro zaffiro tondo sul quadrante e il fondello a vista sul movimento sono fissati ai due supporti in acciaio che formano la parte superiore e inferiore della cassa. L’insieme di supporti, container, lunetta e fondello è a tenuta stagna grazie alle 4 viti che attraversano lo spessore della cassa tramite 4 tubolari che rafforzano la solidità della struttura.

Questo assemblaggio multistrato, discreto se guardato frontalmente, si fa notare quando si osserva il BR‑X5 di lato. L’architettura scavata della carrure è evidente e rivela una costruzione tecnica che ottimizza la leggerezza senza compromettere la resistenza. Le differenti finiture lucide, satinate e microbigliate ridisegnano le linee e le superfici di questo puzzle orologiero. Un anello in caucciù evidenzia la lunetta, per arricchire e personalizzare la finitura della cassa

Il BR‑X5 si distingue dal BR 05 per il movimento e le funzioni visualizzate sul quadrante, che ospita un datario con una grande finestra posizionato a ore 3 e un indicatore di riserva di carica di forma circolare a ore 9, diviso in tre terzi che permette di controllare l’autonomia dell’orologio.

Il design del quadrante ottimizza la lettura delle informazioni. Le ore sono contrassegnate da lunghi indici metallici in applique con contorno rodiato, riempiti nella parte centrale di Super-LumiNova di grado X1, per una leggibilità ottimale sia di giorno che di notte, mentre il rehaut ospita le indicazioni numeriche dei minuti.

Il bracciale integrato in acciaio è saldamente fissato alla cassa per formare un insieme perfettamente ergonomico e l’articolazione delle maglie di attacco offre un notevole comfort quando lo si indossa.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.