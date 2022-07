Bell & Ross BR 05 Artline: l’orologio che celebra lo stile aeronautico

Bell & Ross BR 05 Artline: creato nel 2019, il BR 05 deriva dal BR 03, orologio iconico di Bell & Ross, da cui riprende la forma tipica, il famoso tondo all’interno del quadrato, ispirata all’orologio del pannello di controllo dell’aereo.

Questo orologio si discosta leggermente dal mondo dei piloti e delle piste per avvicinarsi a un universo più urbano. Il nuovo Bell & Ross BR 05 Artline è una declinazione del BR 05 di cui adotta la sua forma e in particolare il bracciale integrato.

Il suo nome Artline, dal francese arte e linea, ne riassume bene il concetto. Il BR 05 Artline osa la decorazione, caratteristica piuttosto insolita per Bell & Ross.

Il brand ha scelto di orientarsi verso l’incisione a rilievo o godron. Questo tipo di ornamento sottile e grafico è associato al know-how tradizionale, all’artigianato e al lusso e adorna con raffinatezza la lunetta dagli angoli arrotondati del BR 05 Artline, realizzata in un unico pezzo e fissata alla cassa da quattro viti. La decorazione godron abbellisce anche le maglie centrali del bracciale, apportando a questi elementi una rara eleganza.

La sua cassa in metallo scanalato richiama due riferimenti: lo stile aeronautico dei primi aerei da trasporto degli anni ’40 erano infatti noti per la loro fusoliera in alluminio ondulato. Questa tecnica era utilizzata per la sua leggerezza e resistenza alla deformazione. E Lo stile urbano: l’alluminio è ampiamente utilizzato in architettura. Questa lega riveste le facciate di edifici all’avanguardia. Molte torri della Défense hanno un rivestimento in metallo e anche la decorazione degli interni si avvale di questo materiale che adorna illuminazioni e arredi all’avanguardia.

Bell & Ross BR 05 Artline: caratteristiche

Il BR 05 Artline presenta alcune caratteristiche tipiche degli orologi Bell & Ross:

le lancette e gli indici sono rivestiti con superluminova fotoluminescente; questo materiale garantisce la massima leggibilità sia di giorno che di notte

i numeri del quadrante lasciano il posto agli indici a bastone, raddoppiati a ore 12; questo aspetto elegante e moderno conferisce personalità al quadrante

la finestrella della data è posizionata a ore 3; questa pratica funzione è molto apprezzata dai clienti del marchio il quadrante è impreziosito da un grigio rutenio soleil. Questa tonalità elegante, mai utilizzata prima su un BR 05 è il risultato di una metallizzazione e contrasta con l’acciaio della cassa da 40 mm, mettendo in risalto il quadrante.

Questo orologio è animato dal calibro BR-CAL 321 di manifattura a carica automatica. Il fondello in vetro zaffiro permette di contemplare la massa oscillante, il cui design ricorda il cerchione di un’auto sportiva.

Questa serie Artline è destinata a diventare una collezione a sé stante per Bell & Ross e in futuro accoglierà al suo interno altre referenze.

Il nuovo BR 05 Artline è un’edizione limitata prodotta in 250 esemplari.

