Bell & Ross BR 05 Skeleton Gold: un nuovo gioiello al polso

Come un lingotto d’oro dal cuore meccanico, il BR 05 Skeleton Gold è un prezioso gioiello di stile e savoir-faire.

Bell & Ross BR 05 Skeleton Gold: Bell & Ross ha reinventato i codici estetici dell’orologeria contemporanea con il lancio del BR 01, un orologio distintivo e unico, direttamente ispirato agli strumenti di bordo. Una cassa quadrata, un quadrante rotondo e una vite in ciascuno dei quattro angoli, più che un concept originale, il design utilitaristico di questo segnatempo ha rivoluzionato i codici dell’orologeria tradizionale.

Nel corso degli anni, questo orologio senza tempo ha continuato ad evolversi, senza dimenticare le sue origini e la sua forte identità. Da allora riferimento assoluto per l’orologeria aeronautica, Bell & Ross ha lanciato nel 2019 un orologio strumento per esploratori urbani: il BR 05.

Il BR 05 appartiene alla famiglia degli orologi con bracciale integrato: il bracciale si fonde con la cassa per diventare un tutt’uno. Dal suo lancio, il BR 05 è già stato adornato d’oro in altre occasioni: nella versione con l’acciaio e associato al blu intenso del quadrante. Quest’anno, come un lingotto, il BR 05 si veste interamente di oro rosa per valorizzare il polso del suo possessore. Per amplificare questo aspetto prezioso, Bell & Ross ha scelto di incarnare questo nuovo modello nella sua linea di “orologi scheletrati”.

Bell & Ross BR 05 Skeleton Gold: caratteristiche

Nella versione in oro, il meccanismo del BR 05 SKELETON diventa un gioiello, custodito nel cuore del suo prezioso design. Gli amanti della meccanica fine saranno sedotti dal Bell & Ross BR 05 Skeleton Gold, un’edizione limitata di 99 esemplari ed esaltata dalla cassa monoblocco totalmente in oro, per un totale di 155 grammi.

Il suo quadrante trasparente presenta gli indici in oro rosa 18ct in applique e crea una finestra attraverso la quale si può ammirare il movimento scheletrato, anch’esso placcato oro rosa 18k, così come le lancette scheletrate di ore e minuti. Per una perfetta leggibilità giorno e notte, il Super-LumiNova bianco degli indici e delle lancette contrasta elegantemente con l’oro del quadrante.

Per evidenziare la raffinatezza del meccanismo e del suo funzionamento, gli ingegneri di Bell & Ross hanno ritagliato il ponte e la platina in uno stile grafico e raffinato. Il Bell & Ross BR 05 Skeleton Gold è animato dal movimento BR-CAL.322, caricato da una massa oscillante a 360°, placcata in oro rosa 18 ct, appositamente traforata per evidenziare il movimento scheletrato disegnato da Bell & Ross. Il logo della Maison è metallizzato sul fondello in zaffiro.

Questo orologio da 40 mm, fatto di superfici e angoli, permette al bracciale di adattarsi perfettamente a qualsiasi polso; in oro rosa 18 ct satinato, per un vero gioiello di mascolinità, o con cinturino in caucciù nero per un aspetto più sportivo.

