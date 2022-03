Breguet Marine Hora Mundi: l’orologio che unisce estetica e tecnica

La nuova interpretazione del modello Hora Mundi all’interno della collezione Marine di Breguet.

Breguet Marine Hora Mundi è un orologio meccanico, che ha richiesto tre anni per lo sviluppo e ottenuto quattro brevetti, che presenta una risorsa straordinaria: un doppio fuso orario con meccanismo di memoria e cambio istantaneo.

Una prodezza tecnica resa possibile dal movimento del pulsante e della corona. Infatti, dopo aver impostato la prima città, l’ora e la data, basterà indicare anche la seconda. Il meccanismo dell’orologio ne calcolerà allora il fuso orario, grazie a un ingegnoso sistema di camme, martelletti e un differenziale integrati. Premendo semplicemente un pulsante è altresì possibile viaggiare da un capo all’altro del mondo,

senza interferire con il funzionamento dell’orologio.

Breguet Marine Hora Mundi: caratteristiche

Il quadrante offre un’affascinante interpretazione del mondo da portare al polso, attraverso il sapiente utilizzo dei materiali e la sovrapposizione di diverse platine. Sulla prima base in oro, le onde, realizzate a mano con lavorazione guilloché, si infrangono sulle rive dei continenti. Il fondello soleil, di un blu scuro come gli abissi, conferisce alle onde la sensazione di un movimento costante, così come la finitura dei continenti.

Inoltre, un’ulteriore platina in vetro zaffiro è solcata da meridiani metallizzati. I continenti sono poi rivestiti di un trattamento satinato orizzontale, e le coste sottolineate da una tonalità turchese metallizzata. Infine, il rehaut racchiude tutti i diversi elementi del quadrante. Un risultato, relativo alle dimensioni dell’orologio e alle superfici, brillantemente ottenuto grazie a diversi trattamenti che richiedono settimane di lavoro.

Breguet Marine Hora Mundi: dettagli

Mantenere il quadrante leggibile donando al contempo un’estetica unica a ciascun elemento. Per Breguet, il lusso sta nei dettagli. Ecco perché le lancette delle ore e dei minuti e gli indici si ricoprono di un materiale luminescente che permette di vederli anche al buio. A ore 4, il sole e la luna sono realizzati a mano con lavorazione martellata, per conferire maggiore realismo alla composizione.

Mente il sole risplende di luminoso oro rosa, la luna, rodiata grigia, è avvolta da un alone di mistero. La data, mostrata in una finestrella a ore 12, presenta una lancetta retrograda aggiunta al sistema del calendario. Ingegnosamente posizionata sotto la finestrella, presenta un’estremità a forma di “U”, che indica chiaramente il giorno.

La delicata finitura brouillé è un’antica tecnica decorativa orologiera reimmaginata che permette di ottenere un risultato al contempo opaco e brillante. Facilita inoltre la lettura, rimanendo discreta. L’indicazione delle città corrispondenti ai diversi fusi orari si trova a ore 6. Sopra la finestrella, un’àncora metallizzata indica il luogo di cui si desidera consultare l’ora.

Breguet Marine Hora Mundi: movimento

La cassa da 43,9 mm di diametro, disponibile in oro bianco o rosa, racchiude il calibro 77F1, con un bilanciere che oscilla a una frequenza di 4 Hz. Questo movimento meccanico a carica automatica è munito di uno scappamento in silicio. Materiale dalle molteplici proprietà, resiste tanto alla corrosione quanto all’usura. Non risente inoltre dei campi magnetici.

L’unicità del calibro 77F1 risiede nei moduli aggiuntivi brevettati: il meccanismo a doppio fuso orario, la visualizzazione del secondo fuso orario, il meccanismo di memoria riprogrammabile e la visualizzazione giorno/notte per mezzo di una lancetta.

Parte di questo straordinario meccanismo è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro con lavorazione Côtes de Genève, guillochage e finiture a spirale. La riserva di carica di quest’orologio è di 55 ore. Pronto per il giro del mondo, il nuovo Marine Hora Mundi è disponibile con cinturino in pelle, caucciù e bracciale in oro.

