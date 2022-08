Breitling SuperOcean: l’orologio nato per il mare

Breitling SuperOcean è la nuova rivisitazione dell’orologio sportivo da immersione. La nuova collezione ridefinisce l’estetica essenziale dell’originario SuperOcean Slow Motion degli anni ‘60 e ‘70, arricchendola con funzionalità moderne e una luminosa palette di colori. Non si tratta più soltanto di un orologio subacqueo in senso stretto, ma di un modello perfetto anche per il nuoto, il surf e come accessorio da sfoggiare in spiaggia.

Il nuovo Superocean di Breitling riprende la filosofia volta a sottolineare la semplicità di un orologio destinato a essere un vero e proprio strumento da sub. Sebbene la collezione sia stata rivisitata al fine di soddisfare le esigenze di un pubblico più attuale (per il quale la seconda lancetta è naturalmente imprescindibile), l’occhio esperto non mancherà di notare i diversi accenni di design che richiamano l’originario.

Breitling SuperOcean: caratteristiche

Disponibili in quattro dimensioni (46, 44, 42 e 36 mm), i quadranti colorati di questa collezione sono abbinati a tre diversi tipi di metalli con cui è realizzata la cassa: acciaio, acciaio-oro e bronzo. La speciale lega usata nella versione in bronzo da 44 mm e 42 mm è altamente resistente alla corrosione, e nel corso del tempo sviluppa una sottile patina che rende l’orologio ancora più unico.

Le due varianti di cinturino (cinturino sportivo in caucciù o il nuovo bracciale metallico a tre filari) montano una fibbia deployante per regolazioni minime fino a 15 mm, rendendo semplice la vestibilità anche sopra giubbottini aderenti o mute.

Oltre a essere molto bello, il nuovo Breitling Superocean è anche una meraviglia tecnologica. Con un’impermeabilità a 300 m, l’orologio ha grandi lancette e indici Super-LumiNova che consentono un’eccezionale leggibilità sott’acqua. La lunetta in ceramica antigraffio non si usurerà mai, né sbiadirà. Per sicurezza, la lunetta è unidirezionale nella maggior parte delle misure disponibili e bidirezionale con una chiusura brevettata nel modello da 46 mm.

L’orologio è inoltre resistente agli urti, alla sabbia e all’acqua salata. Il suo calibro Breitling 17 automatico è protetto da una garanzia di due anni e assicura una riserva di carica di circa 38 ore.

Inoltre, è tornata la distintiva punta quadrata della lancetta dei minuti dello Slow Motion, così come la scala dei minuti sul rialzo del quadrante. I fan ricorderanno anche l’oblò posizionato a ore 6 che presentava un colore sempre diverso a seconda dello stato del cronografo a minuti, ovvero attivo, in pausa o disattivato. Nel nuovo Superocean, un circolo vicino alla punta della lancetta dei secondi strizza l’occhio a quella caratteristica tanto apprezzata.

La nuova collezione Superocean include l’edizione speciale Superocean Automatic 42 Kelly Slater. Progettato in collaborazione con il campione di surf e prodotto in serie limitata a 1000 esemplari, quest’orologio presenta un accattivante quadrante arancione e un cinturino in caucciù verde militare. Si tratta di uno schema cromatico che trae ispirazione da un orologio che il padre di Slater utilizzava quando faceva surf.

Breitling Superocean Automatic 42 Kelly Slater: il video

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.