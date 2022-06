Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition: l’emblematica collezione di orologi di Chopard adotta i colori grigio e blu in omaggio alla più prestigiosa delle gare classiche su strade aperte al traffico. La 1000 Miglia festeggia la sua 40a riedizione e Chopard, Partner e Cronometrista ufficiale dell’evento, è nuovamente al nastro di partenza.

Il cronografo certificato cronometro con cassa di 44 mm è realizzato in oro etico rosa 18 carati e acciaio oppure è interamente in acciaio, e ricorre a tutti i codici che Chopard ha inserito nell’identità di questa collezione sportiva: eleganza maschile, precisione meccanica, prestazioni orologiere, ergonomia da gara, il tutto al servizio della bellezza della guida. La nuova serie limitata è declinata in due versioni. Il primo esemplare interamente in acciaio è limitato a 1000 esemplari, mentre il secondo con corona, pulsanti e lunetta in oro rosa 18 carati, è disponibile in 250 esemplari.

Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition: la collezione di orologi in omaggio a una gara leggendaria

Il modello Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition è un omaggio, sempre rinnovato e sempre leggermente diverso, alla “Corsa Più Bella del Mondo”. Il segnatempo si differenzia dalle precedenti edizioni della collezione per diversi dettagli, in primis il quadrante grigio-argento caratterizzato da una sottile satinatura circolare e dall’uso di un blu intenso per le lancette, gli indici e l’inserto della lunetta.

Come ogni modello della collezione Mille Miglia, questa nuova interpretazione è progettata secondo i codici dell’eleganza maschile, della raffinatezza e dell’amore per la meccanica di qualità. Il design è caratterizzato da tre pilastri tecnici. Il primo è la leggibilità, una qualità essenziale per qualsiasi orologio destinato alle gare, soprattutto su strade aperte al traffico.

Questa caratteristica si esprime nelle dimensioni delle lancette a bastone, grandi e cerchiate di un blu vivace, ma anche nella finitura degli indici che adottano lo stesso blu in contrasto. L’attenzione per la leggibilità la si ritrova anche nelle dimensioni della data a ore 3, resa più visibile da una lente d’ingrandimento ricavata nella parte inferiore del vetro zaffiro trasparente.

Infine, per separare le zone funzionali del quadrante sono state adottate diverse finiture. I totalizzatori cronografici posti a ore 6 e 12 spiccano per il bordo azzurrato e la scala decalcata, più spaziosa rispetto a quella dei piccoli secondi a ore 9. I contatori si distinguono anche per la punta delle lancette che, come la lancetta dei secondi centrale, esibiscono una punta rossa in omaggio al colore della 1000 Miglia.

Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition: movimento

Il secondo pilastro tecnico della Mille Miglia 2022 Race Edition è la precisione: prima di quella di marcia, non solo un concetto indispensabile per un cronografo da corsa ma soprattutto una caratteristica fortemente voluta da Karl-Friedrich Scheufele, Co-Presidente di Chopard, appassionato di auto d’epoca e pilota dilettante. Il movimento dell’orologio Mille Miglia 2022 Race Edition è certificato cronometro dal COSC.

Chopard si è basata su un calibro a carica automatica ultra affidabile e collaudato che batte alla frequenza di 4 Hz e dispone di una riserva di carica di 48 ore, tutti attributi che lo rendono un alleato infallibile dei piloti. Inoltre, il Mille Miglia 2022 Race Edition esibisce una lunetta fissa sottile e raffinata, di colore blu intenso, con scala tachimetrica. Le graduazioni sono decalcate in bianco così da creare un contrasto e misurano la velocità media tra 60 e 400 km/h grazie alla lancetta dei secondi cronografici.

Il terzo pilastro è la presa. L’aderenza è il simbolo della padronanza del veicolo, di uno stile di guida controllato e di una prestazione ottimale in gara, e logicamente anche l’orologio mira allo stesso risultato. In primo luogo, i pulsanti a fungo presentano un’ampia superficie incisa con una zigrinatura che mantiene il dito in posizione quando li si aziona. La corona di grande diametro esibisce una scanalatura che assicura una presa sicura e ne facilita l’uso.

Infine, il segnatempo Mille Miglia 2022 Race Edition è montato su un cinturino in pelle di vitello gold con parte interna in caucciù. In linea con i codici che caratterizzano la collezione Mille Miglia sin dal suo lancio, il caucciù riproduce il battistrada dei pneumatici da gara Dunlop degli anni 1960. Per abbinarsi al tema cromatico generale dell’esemplare, la pelle è stata traforata per rivelare il blu sottostante, completando un effetto vintage racing.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.