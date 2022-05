Corum Admiral 42 Automatic: sei nuove versioni per l’iconico orologio

Corum ha deciso di rispondere all’appello dei navigatori amatoriali e degli amanti dei mari, introducendo dei nuovi modelli pronti a salpare per nuove avventure.

Corum Admiral 42 Automatic: probabilmente una delle collezioni più iconiche di Corum, la famiglia Admiral accoglie in sé lo spirito del design contemporaneo ispirato alla lunga storia della navigazione. Questi modelli sono particolarmente amati dai collezionisti, specialmente da tutti coloro che sono desiderosi di immergersi in uno stile di vita attivo e allo stesso tempo elegante.

Corum Admiral 42 Automatic: la nuova collezione

Oggi, i maestri artigiani di Corum presentano sei nuove versioni dell’ambito Admiral 42 Automatic con un inconfondibile motivo sul quadrante. Il primo Admiral è stato realizzato in seguito alla rievocazione della prima American Cup del 1957 (in onore della competizione di navigazione marittima più antica). Il brand, sponsor e uno degli organizzatori della gara, ha lavorato per realizzare il primo Admiral, che ha fatto il suo debutto con una forma quadrata nel 1960.

A distanza di due decadi, nel 1980, la collezione Admiral è stata completamente ripensata. Oggi vanta una cassa dalla forma dodecagonale e dei gagliardetti nautici colorati che hanno elevato l’orologio ad oggetto di culto e alla fama leggendaria della quale

oggi gode.

Nei decenni successivi, i modelli Admiral hanno avuto una grande attenzione in quanto nuova e visionaria evoluzione (sempre ispirata alle gare marittime e alla navigazione) che hanno preparato il terreno a questo segnatempo padrone dei mari.

Oggi, Corum ha deciso di rispondere all’appello dei navigatori amatoriali e degli amanti dei mari, introducendo dei nuovi modelli pronti a salpare per nuove avventure. Ognuna delle sei versioni è dotata di un quadrante arricchito con un motivo tridimensionale Grenadier fendu che è stato progettato interamente in-house nel 2019 a La Chaux-de-Fonds dal team di Corum, brevetto proprio del marchio.

Fino ad ora, per l’Admiral sono stati realizzati quadranti dal diametro di 38 mm e di 45 mm, quindi questa è stata la prima volta in cui è stato creato un quadrante da 42 mm. Essenzialmente, le sei nuove versioni vengono presentate con un quadrante declinato in due colori diversi: un ricco blu mediterraneo e un sorprendente nero notte.

Ogni colore viene proposto in tre modelli: cassa e bracciale in acciaio inossidabile, cassa in acciaio inossidabile e cinturino in alligatore coordinato, cassa in acciaio inossidabile con la lunetta e la corona in oro rosa 5N 18 carati e un cinturino coordinato in alligatore con tripla chiusura.

Osservando attentamente ogni singolo quadrante si può notare che il rehaut esterno è arricchito dai famosi gagliardetti nautici in un formato delineato. Fanno la loro comparsa gli indici dei minuti e delle ore applicati e lancette Dauphine scheletrate rivestite di Super-LumiNova bianco, data a ore 3.00 e quadrante sussidiario dei piccoli secondi a ore 6.00.

Il vetro zaffiro di ogni modello è trattato con un rivestimento anti riflesso sul fondello, che consente di scrutare il movimento. All’interno di questi orologi batte il cuore del calibro automatico CO 395 alla frequenza di 4 HZ e offre 42 ore di riserva di carica. Grazie al fondello avvitato, gli orologi Admiral 42 Automatic sono impermeabili fino a 100 metri e si adattano perfettamente alla vita frenetica di tutti i giorni.

