Il video dell’automobilista che fa inversione ad U per investire un ciclista

Una lite per futili motivi si trasforma in un tentato omicidio stradale. E’ successo a Houston in Texas, dove un automobilista ed un ciclista stanno litigando, quando l’uomo sulla sua Jeep Wrangler taglia improvvisamente la strada alla bici.

Come si vede nel video qui sopra, la Wrangler si allontana e la cosa sembra finire li, ma l’automobilista decide di fare inversione a U dirigendosi poi a tutta velocità verso il ciclista. Ad un certo punto si vede l’auto sterzare decisamente verso traiettoria della bicicletta, mettendosi in contromano cercando di investirlo. Fortunatamente la manovra non ha avuto successo e non ha causato incidenti con altri veicoli.

Polemica invece per quanto accaduto successivamente. Il ciclista chiama la polizia locale e consegna il filmato. Le indagini partono ma si fermano dopo le dichiarazioni dei due protagonisti, in quanto la documentazione raccolta non era sufficiente a giustificare un’indagine formale.

Qui la faccenda si complica perché alla fine il ciclista non ha sporto denuncia, ma il procuratore distrettuale della contea di Harris ha esaminato il caso, ha accusato l’automobilista per guida pericolosa ed ora è lo Stato del Texas ad essere considerata la vittima. In caso di condanna, l’uomo potrebbe trascorrere fino a 30 giorni in carcere ed essere multato fino a 200 dollari.

—–

