Un' ode alle navi storiche.

Corum Admiral 42 Bronze: presentata nel 1960, a soli cinque anni dalla creazione del brand, la collezione Admiral incarna l’eredità di Corum dell’orologeria dedicata al mare. Sebbene sia sempre rimasta fedele al suo DNA, Corum non ha mai avuto paura di salpare verso coste lontane. E’ ciò che accade oggi con l’Admiral 42 Bronze, un orologio che esalta sia il design nautico che la meccanica orologiera.

Trendy chic e sportiva, la collezione si arricchisce di due nuovi modelli, custoditi in una cassa in bronzo, per rendere omaggio alla

bellezza e alla forza dell’ottone utilizzato sulle navi storiche.

La speciale lega di bronzo usata per la cassa e la lunetta variano nel corso del tempo fino a conferire un aspetto vintage. Per ottenere un effetto più possibile omogeneo nel tempo è stata realizzata una finitura spazzolata, unica nel suo genere, su tutta la cassa, compresa

l’iconica lunetta dodecagonale.

Fedele alle radici nautiche della collezione Admiral, il modello presenta sul quadrante i 12 indici a forma di bandierine nautiche. La palette di colori del quadrante blu navy o verde mare, ispirati alla nautica, è coordinata ai colori dei cinturini in alligatore. Dotato di movimento automatico Corum, visibile attraverso il vetro zaffiro, l’orologio presenta i piccoli secondi a ore 6 e la data a ore 3.

Impermeabile fino a 50 metri, l’Admiral 42 Bronze è l’orologio perfetto per tutti gli appassionati di vela.

