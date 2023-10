Seiko 5 Sports Bruce Lee: presentata per la prima volta nel 1968, la collezione Seiko 5 Sports ha sempre proposto segnatempo meccanici durevoli e affidabili agli amanti degli orologi di tutto il mondo.

Per celebrare il 55° anniversario della collezione, Seiko presenta una creazione in edizione limitata che rende omaggio all’attore cinematografico americano originario di Hong Kong Bruce Lee, che indossò gli orologi 5 Sports durante la sua vita. Questo orologio celebra i suoi molteplici successi come artista marziale, attore e icona culturale.

Seiko 5 Sports Bruce Lee: l’orologio in limited edition

Il quadrante mostra l’immagine di un drago, che era stato disegnato da Bruce Lee. La lunetta presenta caratteri che rappresentano lo spirito della filosofia Jeet Kune Do con una frase che si traduce in ” Non usare nessuna via come via; non avere limiti come limiti”.

Il cinturino in pelle nera con cuciture argentate evoca il tipo di abbigliamento indossato nel kung fu e sulla parte posteriore presenta lo stesso disegno del drago raffigurato sul quadrante. L’orologio è inoltre dotato di un cinturino aggiuntivo di nylon che richiama il design della iconica tuta gialla indossata da Lee.

L’orologio è alimentato dal Calibro 4R36 e offre un’impermeabilità fino a 10 bar. Il vetro è Hardlex e la cassa in acciaio inossidabile con rivestimento nero super resistente lo rende ancora più robusto. Sul fondello è presente l’emblema centrale del Jeet Kune Do, che si basa sul simbolo yin-yang ed è contrassegnato dalle lettere “Limited Edition” e dal numero di serie. L’orologio è dotato di una confezione speciale appositamente progettata con la firma di Bruce Lee.

L’orologio è disponibile in un’edizione limitata di 15.000 esemplari.

