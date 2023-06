Seiko 5 Sport: quattro nuovi orologi con cassa da 38 mm

Seiko 5 Sport: in occasione del 55 anniversario della collezione, Seiko presenta quattro nuove creazioni 5 Sports caratterizzate da un design che richiama l’SKX013, uno degli storici orologi più amati dai fan del marchio. La cassa in acciaio inossidabile dei quattro inediti 5 Sports misura 38 mm di diametro, la stessa dimensione di quella dell’iconico SKX. Rispetto all’originale, lo spessore è stato rivisitato e portato a 12,1 mm.

Seiko 5 Sport: 4 nuovi orologi, le caratteristiche

Il fondello a vite trasparente espone il movimento a vista. Il vetro Hardlex sovrasta la cassa, incorniciata dalla lunetta girevole unidirezionale con trattamento IP nero. Gli orologi sono proposti nelle versioni con quadrante nero, bianco, verde acqua e arancione, una combinazione di colori che prende ispirazione dagli orologi subacquei al quarzo di Seiko lanciati negli anni Ottanta.

Le lancette mostrano un generoso rivestimento di Lumibrite, che garantisce una visibilità anche in scarse condizioni di illuminazione. Le nuove creazioni, pur rappresentando un omaggio al primo SKS, si contraddistinguono per una rinnovata attenzione a una vestibilità contemporanea, grazie al comfort assicurato dal bracciale a tre maglie in acciaio inossidabile, chiuso da una triplice chiusura pieghevole con pulsanti di sicurezza e di rilascio a pressione.

Tutti e quattro gli orologi sono alimentati dal calibro automatico 4R36, con funzione di ore, minuti, secondi, giorno e data, e una riserva di carica di 41 ore.

I Seiko 5 Sports SRPK29K1, SRPK31K1, SRPK33K1 e SRPK35K1 sono disponibili presso tutte le boutique Seiko. Il ”5” rappresenta le cinque caratteristiche chiave originali di ogni Seiko 5, ancora presenti oggi: movimento automatico, indicazione di giorno e data, resistenza all’acqua, corona incassata e cassa e bracciale altamente resistenti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.