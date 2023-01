La trave che entra nel parabrezza come in Final Destination

Viaggia tranquillo in autostrada, quando un camion perde parte del carico e una trave gli entra direttamente nel parabrezza. Non sembra una scena di Final Destination? Il primo film della saga è del 2000 e in estrema sintesi la trama vede un gruppo di ragazzi alle prese con situazioni dove sfiorano la morte nei modi più bizzarri.

Ma torniamo al video. Questo automobilista sul suo pick up sta percorrendo una autostrada, e davanti a sé ha un camion ed un’auto. Il camion sta trasportando legname, ma non si accorge di quello che sta per accadere.

Il carico è assicurato male, e ad un certo punto, una trave di legno si stacca dalla sommità del camion e volando all’indietro. Ebbene si, finisce dritta dritta contro il parabrezza del pick up, sfondandolo.

Fortunatamente nessun danno per l’automobilista, ma soprattutto è un vero e proprio miracolo che non ci fosse seduto nessuno accanto a lui. Una tragedia sfiorata per pochi centimetri, in vero e proprio stile Final Destination.

—–

