Corum Admiral Ultralight: l’orologio padrone indiscusso dei mari

Corum coniuga lo spirito sportivo e glamour all’interno delle sue collezioni, trasformando orologi dalle alte prestazioni tecniche in segnatempo stilisticamente all’avanguardia.

Corum Admiral Ultralight – Presentata ormai sessant’anni orsono, la collezione Admiral è ispirata alle grandi regate di quel tempo, in cui Corum giocava il ruolo di attore principale. Gli iconici modelli della Maison si distinguono grazie alla caratteristica forma dodecagonale della lunetta e ai gagliardetti sul quadrante.

Sportivi, ma allo stesso tempo eleganti, gli orologi Admiral mostrano un’attitudine lifestyle, che si addice perfettamente ai navigatori e ai marinai di oggi, così come a coloro che semplicemente amano il mare.

Corum Admiral Ultralight: caratteristiche

Oggi, Corum svela un nuovo modello Admiral, dall’estetica suggestiva, in carbonio nero, arricchito con SuperLuminova verde. Questo esemplare da 45 mm è realizzato in carbonio nero ultralight che garantisce il massimo confort al polso, donando a coloro che lo indossano uno stile unico.

Il carbonio è un materiale leggero composto da fibre, che conferiscono ad ogni orologio un aspetto inequivocabile. Ispirata alle maree e ai suoi continui cambiamenti di colore in base alle stagioni, la cassa rivela la sua bellezza celata dall’oscurità, grazie agli inserti luminosi, splendenti come migliaia di scintille. Al fine di ottenere questo aspetto particolare, le fibre di carbonio sono state posizionate in diversi modi e unite a elementi di SuperLuminova.

Questi materiali sono combinati insieme a temperature e pressioni specifiche, grazie ad un mix di competenze ed expertise. Questo procedimento permette alle fibre di carbonio di creare le forme più disparate, rendendo ogni segnatempo unico.

Il movimento in-house openworked è visibile da entrambe le parti, attraverso il quadrante e il fondello, al fine di mostrare i componenti meticolosamente rifiniti e rivelare parzialmente il bariletto e la spirale, che molto spesso rimangono celati. In omaggio ai codici estetici di design del brand, i ponti sono stati realizzati con la stessa forma geometrica dell’iconica lunetta dodecagonale.

All’interno di Corum Admiral Ultralight, batte alla frequenza di 4Hz, il movimento automatico CO 297, sviluppato in-house dagli ingegneri di Corum e dotato di una riserva di carica di 48 ore. Il vetro zaffiro sul fondello rivela il rotore distintivo a 360 gradi.

Questo segnatempo è dotato di ore e minuti al centro del quadrante e di riserva di carica a ore 3. Mentre a ore 9 appare il contatore 3 minuti, come tributo ai tre fondatori di Corum (René Banwart, Gaston Ries, e Simone Ries). Questo modello, impermeabile fino a 100 metri, è dotato di un cinturino in caucciù nero abbinato, che va a completarne il design.

