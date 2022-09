Corum Bubble 47 Automatic Aiiroh: arte al polso

Corum Bubble 47 Automatic Aiiroh: fedele al suo spirito innovativo, Corum ha stretto una partnership con lo street artist francese

Aiiroh, mettendo in evidenza il concetto di “arte al polso”. Inoltre, Aiiroh in collaborazione con gli artisti Soyz Bank e Namisen ha presentato una favolosa opera d’arte, come certificato d’autenticità Corum da abbinare all’orologio.

Famoso per la sua passione nei confronti della pop art e per la sua reinterpretazione, Aiiroh ha esposto le sue opere in più di 50 gallerie d’arte in tutto il mondo. Addirittura, ha convertito alcune delle sue opere in NFT. Di recente, il suo lavoro si è concentrato sulla reinterpretazione di figure iconiche della pop art, utilizzando i manifesti trovati nelle strade delle principali città d’oltralpe.

Corum Bubble 47 Automatic Aiiroh: caratteristiche

Il nuovo Bubble X Aiiroh, dal grande formato di 47mm, rende immediatamente esplicito il suo messaggio: colore audace e stile deciso. Realizzato in acciaio con finitura PVD nero, l’orologio si ispira alla famosa opera di Aiiroh “Black Série Rose”, che utilizza manifesti stradali e titoli di giornale, in un collage simile al decoupage, per formare i petali della rosa colorata, a cui si sovrappone un altro motivo a spirale a forma di rosa nera stilizzata che dona un grande fascino.

Questo effetto è interamente ricreato sul quadrante dell’orologio, quasi fosse il trasbordo dell’opera d’arte originale, utilizzando due differenti applicazioni sul quadrante che conferiscono profondità e dimensione. Sullo sfondo nero, il bellissimo collage di petali di rosa è quasi fluorescente nei toni del turchese, dell’arancio, della lavanda, del viola, del blu, del rosso, del giallo e del verde, come nelle locandine dei concerti, dei festival e delle manifestazioni politiche.

Sul primo strato del quadrante è sovrapposta una seconda spirale nera in alluminio che rappresenta una rosa stilizzata. Il nero, in contrasto con il colore, non solo evoca l’idea di apertura della rosa, ma aggiunge anche un contrasto e un fascino sorprendenti. Con il vetro zaffiro

bombato a forma di cupola, che offre una visione un po’ distorta del quadrante, il risultato è magnifico.

L’orologio è animato dal calibro meccanico automatico CO 082 che offre 42 ore di riserva di carica. Il fondello è in vetro zaffiro trasparente con trattamento antiriflesso che permette di ammirare il movimento. Impermeabile fino a 100 metri, l’orologio è realizzato in edizione limitata di soli 88 esemplari, a garanzia dell’esclusività.

Oltre ad essere affascinante, l’orologio racchiude in sé una sorpresa ancora più grande: la confezione e l’opera d’arte. L’orologio infatti sarà venduto insieme ad una speciale opera d’arte realizzata da Aiiroh e dall’artista moderno giapponese Namisen e “animata” come pezzo finale in resina dall’artista visivo francese Soyz Bank.

