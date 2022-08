Cyrus Geneve Klepcys Vertical Skeleton Tourbillon Sapphire: progettato dal maestro orologiaio Jean-François Mojon, geniale mente creativa di tutte le creazioni Cyrus, la prima edizione del Klepcys Vertical Tourbillon, animata da un movimento a carica manuale straordinariamente innovativo, è stata lanciata nel 2018.

Cyrus Geneve Klepcys Vertical Skeleton Tourbillon Sapphire: le caratteristiche

La gabbia del tourbillon, posta per la prima volta al centro del quadrante, è posizionata su un asse verticale inclinata ad un angolo di 90°. Per esaltare ulteriormente la bellezza di questo sorprendente meccanismo, Cyrus Geneve sceglie per il quadrante un’esclusiva architettura traforata 3-D e adotta, per la prima volta nella sua storia, una cassa in vetro zaffiro.

La sua trasparenza consente una visione completa del movimento da tutte le angolazioni e lascia agli appassionati il piacere di poterne apprezzare tutti i suoi straordinari dettagli. Composta da un totale di 29 parti (i componenti in vetro zaffiro sono il corpo cassa con le

anse, la lunetta, l’anello del fondello e i due vetri zaffiro sul quadrante e sul retro) il design della cassa di 44 mm di diametro, escluse le doppie corone funzionali realizzate in oro rosa 18K 4N, è stato ridisegnato per nascondere al massimo gli elementi di fissaggio, viti ed

elementi in acciaio.

La realizzazione di questa cassa in vetro zaffiro dall’intricata geometria del modello Klepcys Tourbillon è stata una sfida non indifferente. Le forme complesse richiedono l’uso di piccoli utensili, e di conseguenza lavorazioni molto lunghe. Questa cassa, dall’aspetto leggero e delicato, è stata testata per garantire una resistenza ottimale a qualsiasi condizione di usura.

Data la natura del suo display, il Cyrus Geneve Klepcys Vertical Skeleton Tourbillon Sapphire mostra le ore saltanti retrograde su un arco microbigliato nero a sinistra con numeri arabi luminescenti mentre i minuti retrogadi si leggono sull’arco di destra. Le lancette di ore e minuti sono inoltre ricoperte di Super-LumiNova per una migliore leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione. I secondi sono visibili sulla gabbia del tourbillon sotto forma di piccole placche numerate in scala ad intervalli di 5 secondi.

Tra le due arcate del ponte del tourbillon, ad ore 12, spicca una sfera microbillé DLC nera del diametro di 5 mm. E’ l’indicazione dei giorni di autonomia di marcia (1-4). Il logo Cyrus, posizionato a ore 6, dona un perfetto equilibrio estetico all’insieme. Questa originale struttura 3D è protetta da un vetro zaffiro su misura, bombato ed antiriflesso, dallo spessore di 1,2 mm.

Grazie alla sua natura trasparente e all’esclusivo quadrante traforato, è possibile ammirare la bellezza del suo movimento a carica manuale di manifattura, calibro CYR625, che batte a 21.600 alternanze/ora e offre una riserva di carica di oltre 100 ore. Il “cuore pulsante” del Cyrus Geneve Klepcys Vertical Skeleton Tourbillon Sapphire è visibile anche dal fondello.

I ponti di colore grigio, grazie al trattamento galvanico NAC, sono decorati con motivo a raggi di sole in rilievo e presentano una finitura satinata e microbligliata che contrasta con la lucidatura dei bordi. I due bariletti in parellelo hanno rocchetto laccato impreziosito con il logo ad elica di Cyrus. Questa creazione è completata da un cinturino in caucciù bianco caratterizzato da un nuovo motivo a prismi in rilievo con fibbia pieghevole in oro 18 carati 4N personalizzata con il logo della Maison.

