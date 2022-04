Benedict Cumberbatch, amico di lunga data di Jaeger-LeCoultre, nel nuovo film indossa l'orologio Master Ultra-Thin Perpetual Calendar.

Dottor Strange 2 Jaeger-LeCoultre: il Master Ultra-Thin Perpetual Calendar di Jaeger-LeCoultre torna di nuovo sul grande schermo, nella nuova ed attesissima avventura Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios, in uscita nelle sale italiane il prossimo 4 maggio 2022, diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch.

Dottor Strange 2 Jaeger-LeCoultre: il trailer

Introdotto originariamente in Doctor Strange (2016) dei Marvel Studios, l’orologio continua a giocare una parte molto importante nella storia del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, amico di lunga data di Jaeger-LeCoultre. Riferimento essenziale in diversi punti chiave del viaggio di Doctor Strange nelle arti mistiche, l’orologio serve come un ricordo tangibile di eventi significativi del passato e del presente.

Dottor Strange 2 Jaeger-LeCoultre: Master Ultra-Thin Perpetual Calendar, caratteristiche

Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Perpetual Calendar è una complicazione particolarmente appropriata per il film, con la sua visualizzazione di più linee temporali sul quadrante e la sua capacità di indicare la data corretta nel corso di molte vite. La sobria eleganza del Master Ultra-Thin Perpetual Calendar e il suo essere classico e senza tempo sono l’ancoraggio emotivo perfetto in un mondo in continuo cambiamento.

Disponibile in oro rosa o acciaio, il Master Ultra-Thin Perpetual Calendar è l’epitome della raffinatezza e dell’eleganza contemporanea. Il suo quadrante finemente bilanciato presenta una fase lunare a ore 12 e le indicazioni del calendario su tre sotto-quadranti – ciascuno leggermente incassato per aggiungere una sottile nota di complessità visiva.

Il movimento, Jaeger-LeCoultre Calibro 868, è stato interamente sviluppato e prodotto in-house e presenta decorazioni di alta orologeria come il Côte de Genève, il perlage e i bordi lucidati e smussati. Attraverso il fondello trasparente in zaffiro, un rotore di carica in oro rosa traforato permette una chiara visione del movimento. Un meccanismo molto complesso, il calendario perpetuo tiene conto delle irregolarità del calendario, regolandosi automaticamente durante i mesi di lunghezza diversa e gli anni bisestili. Finché è tenuto in carica, il calendario perpetuo non ha bisogno di regolazioni fino al 2100 e poi per altri 400 anni.

L’atteso “Doctor Strange nel multiverso della follia” è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg, e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi, e Kevin Feige è il produttore.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.