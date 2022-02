I nuovi quadranti per l'iconico Chrono 4 "21-42".

Eberhard & Co Chrono 4 21-42: Eberhard & Co. ha celebrato nel 2021 vent’anni di successi e di storia di Chrono 4, l’orologio che agli albori del Terzo Millennio ha rivoluzionato la lettura del tempo. Un anniversario importante, una tappa cui la Maison ha voluto rendere omaggio introducendo il modello Chrono 4 “21-42”.

La storia di uno dei più originali cronografi realizzati dall’industria orologiera svizzera è iniziata nel 2001 applicando una geniale modifica ad un movimento di base, cui è stato aggiunto un dispositivo supplementare che consente di allineare 4 contatori (minuti, ore, 24 ore e piccoli secondi).

Il calibro EB. 251, frutto del brevetto di Eberhard & Co., rimane inalterato da allora e viene inserito per la versione Chrono 4 “21-42” in una cassa in acciaio del diametro di 42 mm con finitura lucida. La collezione, caratterizzata dal sapiente incontro tra tecnica ed eleganza, innovazione ed estetica, si arricchisce oggi di due nuove varianti cromatiche di quadrante: bianca con 4 contatori bianchi oppure nera con 4 contatori bianchi. La parte centrale è contraddistinta da una lavorazione Clous de Paris, mentre per i contatori la lavorazione è azurée ed il profilo applique lucido.

La lunetta è in ceramica nera con scala tachimetrica su base 1000. La corona a vite, in acciaio, è decorata da piramidi nere in ceramica ed è personalizzata dal logo “E”. Il fondo presenta un medaglione centrale in bassorilievo con finitura sabbiata, nel quale vi è inciso il

nome celebrativo della collezione, che richiama l’anno di creazione del cronografo e il diametro della cassa.

Chrono 4 “21-42”, modello inconfondibile e dallo stile contemporaneo, è disponibile con bracciale in acciaio e cinturini in gomma o alligatore, questi ultimi completabili con l’esclusiva chiusura déployante Déclic.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.