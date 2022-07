Fossil Gen 6 Hybrid: il nuovo smartwatch ibrido di ultima generazione

Fossil Gen 6 Hybrid è il nuovo smartwatch che presenta lo stile classico degli orologi più venduti vantando funzioni intelligenti ed essenziali per la vita di tutti i giorni, come un’autonomia fino a due settimane, accesso ad Alexa, nuovo sensore SpO2, Bluetooth 5.0 LE e molto altro.

Fossil Gen 6 Hybrid: Alexa

Impostazione di promemoria, aggiunta di prodotti alla lista della spesa, gestione delle luci di casa e molto altro grazie all’esperienza dinamica di Alexa. Disponibile esclusivamente su alcuni dispositivi Fossil Group, Alexa è precaricata su Gen 6 Hybrid e può essere abbinata agli smartphone dotati della versione più recente di Android (esclusi quelli della Go Edition o privi di Google Play Store) o iOS. Gli utenti possono interagire con Alexa tramite comando vocale utilizzando il nuovo microfono e leggendo la risposta di Alexa sul display.

Nuovo sensore SpO2 e cardiofrequenzimetro migliorato

Oltre al monitoraggio dell’attività e dello stato di benessere che gli utenti hanno imparato a conoscere nelle versioni precedenti, come sonno, contapassi, allenamenti e altro, Gen 6 Hybrid presenta un nuovo sensore SpO2 e un cardiofrequenzimetro migliorato per il rilevamento della frequenza cardiaca, che consentono l’integrazione di nuove funzionalità utili agli amanti dello sport. Il sensore SpO2 permette agli utenti di monitorare la stima della saturazione dell’ossigeno nel tempo per valutarne la circolazione nel corpo, mentre il cardiofrequenzimetro migliorato consente un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e una migliore precisione del segnale.

Fossil Gen 6 Hybrid: nuova dashboard

Gli utenti potranno usufruire di un display intuitivo, riprogettato per offrire un’interfaccia maggiormente user-friendly. Le schermate con le opzioni di selezione, come l’avvio applicazioni e gli allenamenti, ora seguono il design circolare dello smartwatch e utilizzano le lancette meccaniche come puntatori per maggiore leggibilità.

Il primo lancio di Gen 6 Hybrid prevede due linee di design ispirate agli amati modelli di orologi Machine e Stella. Gen 6 Hybrid Machine presenta una cassa di 45 mm con ghiera e pulsanti testurizzati con un motivo che richiama le lavorazioni meccaniche tradizionali. Questo intramontabile modello è disponibile in nero, color argento o grigio fumo, con bracciale a tre maglie spazzolato o in maglia d’acciaio, oppure con cinturino in pelle o in silicone.

Gen 6 Hybrid Stella, dotato di una cassa da 40,5 mm, presenta una ghiera zigrinata, 150 cristalli applicati a mano su quasi tutti i modelli e lancette meccaniche smussate. Questo smartwatch è disponibile in versione color oro rosa, argento e bicolore, con bracciale a tre maglie o in maglia d’acciaio, oppure con cinturino in pelle o in silicone. Per un’ulteriore personalizzazione, i cinturini e i bracciali di Machine e Stella, rispettivamente di 24 e 18 mm, sono intercambiabili, e tutti gli smartwatch Gen 6 Hybrid presentano quadranti personalizzabili.

Gen 6 Hybrid è disponibile al costo di 229 € (modelli con cinturino in pelle e silicone) e 259 € (modelli con bracciale).

