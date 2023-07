Swatch Big Bold Irony è la nuova collezione per esploratori audaci e fieri di essere diversi, incarna un atteggiamento, un modo di pensare, uno stile di vita irriverente, sicuro di sé e totalmente imprevedibile. Quest’anno segna l’inizio di un nuovo brillante capitolo per la linea Big Bold, con due primi atti: il primo Big Bold in acciaio inossidabile e il primo Swatch che unisce Bioceramic e acciaio inossidabile.

Provocante e giocoso, Swatch ama mantenere le cose fresche, di rilievo, che rompono gli schemi. Lanciato per la prima volta nel 2019, Big Bold incarna l’orologio dello street wear urbano per eccellenza e si impone grazie alla cassa oversize da Ø47mm. Da allora, Big Bold ha dato il benvenuto a brillanti modelli e combinazioni cromatiche e si è dotato di elementi in Bioceramic.

I nuovi orologi Swatch sono audaci, sicuri di sé, dal carattere brioso ed estroverso.

Swatch Big Bold Irony: il primo drop di orologi a luglio

Questi cinque nuovi orologi sono una dichiarazione di presenza sicura di sé con un retrogusto postmoderno fatto di colori e materiali contrastanti. Per la prima volta Swatch abbina un cuore in Bioceramic con una cassa in acciaio inossidabile, creando uno straordinario aspetto angolare, multilivello e high-tech.

Inoltre, sono i dettagli urbani a fare la differenza. La piastra in Bioceramic, il quadrante scheletrato e il cinturino strutturato e bicompresso sono disponibili nelle tonalità nero (Dark Irony), azzurro (Blue Daze), rosso (Red Juicy), turchese (Mint Trim) e giallo (Bolden Yellow).

La cassa effetto sabbiato in acciaio inossidabile e la corona sembrano robuste, ma pesano solo 108 grammi. Per finire, un tocco extra, le lancette e gli indici brillano al buio e, come tutti i Big Bold, la corona è posizionata a ore 2.

Swatch Big Bold Irony: il secondo drop di orologi dal 7 settembre

Questi orologi Big Bold Irony sono proposti in tonalità intense e metallizzate grazie ai quadranti spazzolati soleil di alto profilo, in cinque colori strabilianti che non passano inosservati: turchese (Aqua Shimmer), verde scuro (Forest Face), blu navy (Indigo Hour), ambra (Amber Sheen) e bordeaux (Scarlet Shimmer). La finitura effetto sabbiato su cassa, corona e bracciale è il nuovo trattamento ideato da Swatch che conferisce un nuovo aspetto opaco intenso di forte impatto visivo.

