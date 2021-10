Gen 6 offre velocità e prestazioni migliorate, sensori di benessere aggiornati e compatibilità con Wear OS 3.

Fossil annuncia la nuova generazione del portafoglio di dispositivi wearable del marchio: lo smartwatch touchscreen Fossil Gen 6. Gen 6 sarà il primo smartwatch a utilizzare la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear4100+, che garantisce tempi di caricamento delle applicazioni più rapidi, esperienze utente altamente reattive e un consumo energetico più efficiente.

Fossil Gen 6: batteria e aggiornamenti

Inoltre, i tempi di ricarica della batteria sono dimezzati rispetto ai principali smartwatch: raggiunge infatti l’80% di carica in poco più di 30 minuti. Tra gli altri vantaggi figurano il monitoraggio continuo del battito cardiaco, un nuovo sensore SpO2, la funzionalità altoparlante per effettuare e ricevere chiamate con connessione, aggiornamenti software da Wear OS by Google e Fossil Group, modalità

smart della batteria e altro ancora.

Gen 6 è compatibile anche con il nuovo aggiornamento di sistema di Google, Wear OS 3, annunciato all’inizio di quest’anno. Lo smartwatch è idoneo per l’aggiornamento di sistema Wear OS 3 nel 2022, insieme ad altri aggiornamenti che continueranno a migliorare l’esperienza utente nel suo complesso.

Il nuovo smartwatch Gen 6 a marchio Fossil è disponibile in quattro colorazioni con cassa da 44 mm e tre colorazioni con cassa da 42 mm. Oltre a sette modelli intramontabili e infinite opzioni di cinturini intercambiabili, gli utenti possono personalizzare quadranti e pulsanti per accedere facilmente alle funzioni più utilizzate.

Oltre agli aggiornamenti benessere di Fossil, Gen 6 presenta un sensore del battito cardiaco aggiornato per consentire il monitoraggio continuo e una migliore precisione del segnale. Gli utenti beneficeranno anche del nuovo sensore SpO2, che calcola una stima delle misurazioni dell’ossigeno nel sangue di chi lo indossa per verificare se il corpo fa circolare bene l’ossigeno nel corso del tempo.

Gli utenti di smartphone Android e iOS possono effettuare e ricevere chiamate dal proprio smartwatch Gen 6. È possibile ascoltare le risposte dell’Assistente Google: una volta formulata una domanda o espresso un comando, sarà possibile sentire la risposta di Google.

Fossil Gen 6: le caratteristiche aggiuntive

Cassa, ghiera e pulsanti in acciaio

Cassa sia da 44 mm che da 42 mm

Display touchscreen digitale da 1,28″

Resistenza all’acqua (fino a 3 ATM)

Quadranti e funzionalità dei pulsanti personalizzabili

Cinturini e bracciali intercambiabili

Ascolto di tutta la propria musica e dei podcast Spotify offline sugli smartwatch con Wear OS per tutti gli utenti Spotify Premium

Connettività: Bluetooth 5.0 LE, WiFi, GPS, NFC SE

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro, battito cardiaco PPG, SpO2, IR off-body, luce ambientale

8 GB di spazio di archiviazione e 1 GB di RAM

Ricarica rapida USB a 4 pin con disco magnetico

Fossil Gen 6 ha un prezzo di vendita di 299 € – 329 €.

