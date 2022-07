G-Shock DW-5600GU-7: tornano i personaggi della serie Master of G

G-Shock DW-5600GU-7: Casio lancia un nuovo modello del marchio di orologi indistruttibili G-Shock. Sul DW-5600GU-7 spiccano i personaggi che hanno caratterizzato i modelli Master of G, segnatempo creati per l’utilizzo in condizioni estreme su terra, mare e aria.

Il display e il cinturino del DW-5600GU-7 sono interamente coperti da un motivo camouflage costituito dai personaggi iconici che venivano incisi sul fondello degli orologi Master of G. Tra tutti gli orologi G-Shock, quelli della serie Master of G hanno conquistato gli amanti dell’avventura che superano i propri limiti e affrontano qualsiasi difficoltà in condizioni estreme.

Questo nuovo modello in edizione limitata ridà vita a 18 dei personaggi che hanno caratterizzato la collezione, tra cui l’iconica rana della serie Frogman, la talpa della serie Mudman e il gatto della serie Rangeman. Il cinturino e la lunetta sono realizzati in modo da rappresentare i tratti caratteristici di ogni personaggio, che così diventa facilmente riconoscibile nella trama camouflage.

Il primo personaggio, la rana subacquea, è stata incisa nel 1993 sul fondello del primo orologio Frogman, il DW-6300, nella speranza che questa espressione dello spirito giocoso di G-Shock facesse innamorare i clienti delle serie Master of G. A tutti i modelli successivi è stato abbinato un personaggio che incarnava le caratteristiche della serie.

Il primo Mudman è stato invece inciso sul DW-8400, con la talpa che si muoveva liberamente sotto terra, aprendosi la strada con un martello pneumatico ed infine inciso sul GW-9400 Rangeman dotato di triplo sensore, per leggere i rilevamenti della bussola e misurare la pressione atmosferica/l’altitudine, e la temperatura, vede il gatto che si muove liberamente nella giungla con una bussola al polso.

Questi esclusivi personaggi sono riprodotti con un pattern camouflage in versione bianco e nero, per un look estivo ed allo stesso tempo esclusivo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.