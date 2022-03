G-Shock x Rubik’s Cube: l’orologio in edizione limitata

G-Shock e Rubik’s Cube presentano il collaboration model GAE-2100RC-1A.

G-Shock x Rubik’s Cube presentano GAE-2100RC-1A, il nuovo collaboration model in edizione limitata che richiama il modello best seller GA-2100. Grazie alla lunetta intercambiabile e all’apposito cacciavite, l’orologio può cambiare aspetto con poche rotazioni, esattamente come nel Cubo di Rubik al quale l’orologio si ispira.

Il GAE-2100RC-1A è dotato dell’innovativa tecnologia Carbon Core Guard Structure in una cassa più sottile e curata che rende omaggio all’apprezzato stile retro, con la sua lunetta ottagonale unica che incornicia un display analogico-digitale. Dal design compatto, questo orologio è robusto e resistente come gli altri modelli G-Shock, ed impermeabile fino a 200 metri e resistente agli urti.

Il Rubik’s Cube, inventato nel 1974 da Ernő Rubik, è diventato uno dei giocattoli più venduti di sempre. Questo famoso puzzle è il gioco preferito da numerose icone mondiali, tra cui Harry Styles, Ryan Gosling, Justin Bieber e Will Smith.

G-Shock x Rubik’s Cube: caratteristiche tecniche

Illuminazione display: l’illuminazione separata dei componenti analogici e digitali garantisce una leggibilità ottimale in caso di scarsa luminosità. Durata illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi), con post-luminescenza

Durata batteria: circa 3 anni

Dimensioni: 48,5 x 45,4 x 11,8 mm

Lunetta intercambiabile: disponibili due lunette (nera o bianca) e apposito cacciavite

Vetro minerale: resistente ai graffi

Antiurto: la Carbon Core Guard Structure brevettata protegge dagli urti e dalle vibrazioni

Impermeabilità: 200 m

Funzione sveglia

Calendario automatico

Doppio fuso orario e ora mondiale

Timer conto alla rovescia: 24 ore, unità di misura 1 secondo

Visualizzazione data e giorno della settimana

Funzione cronometro: intervallo di 24 ore, modalità di misura: tempo trascorso, tempo parziale, 1° e 2° tempo, unità di misura: 1/100 di secondo (per i primi 60 minuti) 1 secondo (dopo 60 minuti)

