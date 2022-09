George Clooney Omega Speedmaster 57: l’attore insieme a Hyun Bin sono protagonisti nella campagna della nuova collezione Speedmaster ’57 di Omega. In perfetta sintonia con entrambe le facce del famoso cronografo, Clooney conferisce alla campagna il suo stile classico e il suo carattere iconico, mettendo ancora una volta in evidenza il suo legame di lunga data con Omega.

George Clooney Omega Speedmaster 57: il video della campagna

Hyun Bin, invece, è l’astro nascente che con il suo spirito fresco e moderno incarna il carattere in costante evoluzione dello Speedmaster. Come suggerisce il suo nome, lo Speedmaster ’57 è l’emblema del design originale dello Speedmaster lanciato nel 1957 per i piloti professionisti di macchine da corsa e gli ingegneri di pista.

Per rendere omaggio al modello originale, l’attuale collezione Speedmaster ’57, che raccoglie otto nuovi orologi, è realizzata con uno stile snello, quadranti colorati, bracciali vintage e lo straordinario movimento Co-Axial Master Chronometer 9906, raggiungendo l’apice di precisione, resistenza magnetica e prestazioni.

George Clooney è un amico di lunga data di Omega e, per certi versi, entrambi, George e lo Speedmaster condividono la stessa storia. Entrambi sono nati negli anni ottimistici dell’era spaziale ed entrambi sono noti per la loro intramontabile popolarità e le loro qualità all’insegna dell’eccellenza. Per questo servizio, George indossa il modello in acciaio inossidabile con quadrante blu in PVD. Uno degli scatti inediti ritrae l’attore con l’orologio al polso mentre è alla guida di un’auto d’epoca nei pressi della sua casa sul lago di Como, in omaggio alle origini sportive dello Speedmaster.

L’attore sudcoreano Hyun Bin è recentemente entrato a far parte della famiglia Omega. Lo scatto lo ritrae in Corea a bordo di un’automobile classica, mentre sfodera il suo stile sicuro e disinvolto, questa volta con al polso un modello in acciaio inossidabile da 40,5 mm con quadrante nero.

In coincidenza con il 65° anniversario della linea Speedmaster, la collezione completa Speedmaster ’57 di Omega annovera ora otto nuovi modelli. Oltre alle versioni con quadrante blu e nero, è possibile scegliere anche tra il verde e il borgogna. I dettagli distintivi del 1957 includono la lunetta metallica spazzolata con l’indice “Dot Over 90” e le famose lancette “broad arrow”.

