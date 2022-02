H. Moser and Cie Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue

L'otologio Endeavour Perpetual Calendar Tutorial è in edizione limitata a 20 esemplari.

H. Moser and Cie Endeavour Perpetual Calendar lancia l’Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue, nella versione da 42 mm e con il logo del brand in smalto trasparente. La Maison orologiera ha creato una serie commemorativa limitata che evidenzia le caratteristiche tecniche ingegnose dell’Endeavour Perpetual Calendar, trasformando un quadrante che solitamente è minimal in un vero e proprio libretto di istruzioni per l’uso.

Il Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue è in oro bianco 18 carati con quadrante Funky Blue fumé con logo in smalto trasparente, cinturino beige in pelle di kudu; mentre l’Endeavour Perpetual Calendar Tutorial è in oro bianco 18 carati, quadrante Funky Blue fumé, cinturino beige in pelle di kudu, in edizione limitata a 20 esemplari.

H. Moser and Cie Endeavour Perpetual Calendar: caratteristiche

Esemplare iconico, l’Endeavour Perpetual Calendar di H. Moser & Cie. è rinomato sia per la complessità del suo movimento sia per la semplicità assoluta di utilizzo. Gli indici, mediante l’ausilio di una piccola lancetta centrale, indicano le ore e i mesi, sostituendo così il sotto quadrante e il disco del calendario di difficile lettura.

A completare il tutto ci pensano una grande finestra della data a ore 3, con la funzione Flash Calendar che garantisce il cambio istantaneo della data a mezzanotte e un indicatore di riserva di marcia a ore 9, che mostra i 7 giorni di autonomia del movimento. La data e l’ora vengono regolate tramite la base della corona avvitata in qualsiasi momento della giornata.

Siccome quasi tutti i calendari perpetui presenti sul mercato necessitano di manipolazioni ben precise, oltre ad essere molto difficili da utilizzare, molti clienti nutrono un vero e proprio timore reverenziale nei confronti del loro segnatempo, tenendolo gelosamente risposto all’interno della scatola, non osando neanche toccarlo nel momento del cambio della data a causa delle difficili regolazioni cronografiche.

H. Moser & Cie. ha rivoluzionato questo modello trasformando una complicazione destinata ai collezionisti più appassionati in un orologio che anche un bambino sarebbe capace di far funzionare.

Il modello Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue era stato lanciato nel 2015 per celebrare il rinnovo del marchio. Questo modello rivoluzionario è realizzato nella versione da 42 mm con l’eloquente quadrante fumé e il logo in smalto trasparente, a ricordo che il lusso autentico non ha bisogno di artifizi.

Questa serie speciale calendario perpetuo per principianti, prende in contropiede la filosofia minimalista del brand, il cui calendario perpetuo solitamente ne è il perfetto esempio con il suo quadrante puro e le funzioni intuitive. All’interno di un esercizio di stile dai toni stravaganti, H. Moser & Cie. interpreta il quadrante dell’orologio, impreziosendolo con dei disegni e delle note che riassumono le

funzioni di questo movimento, come altre astuzie mnemotecniche, utilizzabili da chiunque.

