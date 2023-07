H. Moser and Cie Streamliner Flyback Chronograph Automatic in oro rosso con cinturino in caucciù. Un nuovissimo look per un modello che sarà disponibile soltanto negli spazi esclusivi del marchio e online. Lo Streamliner Flyback Chronograph Automatic, fino ad oggi disponibile solamente in acciaio, si caratterizza per il suo design unico e distintivo.

H. Moser and Cie Streamliner Flyback Chronograph Automatic: caratteristiche

Per questo segnatempo altamente simbolico, il brand ha scelto di presentare, per la prima volta dal lancio di questa collezione nel 2000, il cronografo Streamliner in oro rosso con un cinturino in caucciù, invece che con il bracciale in metallo. Sottilmente integrato alla cassa, il cinturino in caucciù regala al segnatempo un aspetto completamente nuovo, combinando i caldi riflessi dell’oro rosso 5N con le complesse sfumature del quadrante Matrix Green.

Sportività affermata ed eleganza senza tempo sono le parole che meglio descrivono lo Streamliner Flyback Chronograph Automatic Boutique Edition. Come una firma segreta, il logo realizzato in lacca trasparente sottolinea sottilmente l’importanza del prodotto sul marchio, che passa in secondo piano.

Seguendo una filosofia minimalista, H. Moser & Cie. è sinonimo di eleganza raffinata e minimizzata. Il resto delle caratteristiche estetiche e delle funzioni dello Streamliner Flyback Chronograph Automatic Boutique Edition restano invariate. E’ sempre impermeabile fino

a 12 ATM e la sua funzione cronografica può essere utilizzata anche sott’acqua.

Progettata come una vera scultura, la cassa in oro rosso 5N vanta proporzioni armoniose e una stupenda aerodinamica. E’ sormontata

da un vetro zaffiro di tipo Glassbox sottilmente bombato, su cui si trova il fondello trasparente. In periferia del quadrante Matrix Green, la minuteria esterna rossa e bianca misura i secondi mentre quella interna i minuti.

A ore 12, il numero 60 tridimensionale domina il quadrante, facendo riferimento ai cronometri degli anni Sessanta e Settanta, quando leggibilità e funzionalità erano di primaria importanza. Le lancette sottilissime, che misurano con precisione il tempo trascorso, sono dotate di una base più spessa e una punta sottile che ricorda quelle dei contatori delle auto o degli strumenti di misurazione e, privilegiando

costantemente la leggibilità, H. Moser & Cie. ha optato per una lancetta rossa dei secondi. La Manifattura ha scelto lancette curve dorate tridimensionali per indicare le ore e i minuti, formate da due sezioni con inserti in Globolight, un innovativo materiale con base di ceramica che contiene Super-LumiNova.

Per quanto riguarda il movimento, questo cronografo automatico con quadrante centrale e funzione flyback su minuti e secondi, è dotato di uno dei migliori calibri cronografici mai progettati prima. Questo movimento è stato sviluppato da Agenhor, società specializzata nella progettazione di movimenti orologieri complessi e una delle società partner di H. Moser & Cie., di cui il marchio è azionista, con un’attenzione al minimalismo e alla leggibilità.

Visibile attraverso il fondello in zaffiro, il nuovo calibro HMC 907 ha riserva di carica di 72 ore e una finitura estremamente contemporanea con le tradizionali “côtes” Moser orientate a 45° e la rodiatura grigio antracite sui ponti e sulla platina. La massa oscillante è stata collocata tra il movimento e il quadrante al fine di poter ammirare il funzionamento del cronografo e della sua ruota a colonne.

