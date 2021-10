Huawei Biatec: i WatchFaces disponibili per il download in formato digitale

Per la prima volta i prestigiosi Quadranti Biatec sono disponibili su Huawei Temi in formato digitale.

Huawei Biatec: la nuova partnership con il brand di orologi di lusso. Per la prima volta i WatchFaces sono disponibili per il download in formato digitale su Huawei Temi. Realizzati in Slovacchia e venduti in tutto il mondo, i preziosi orologi meccanici di Biatec rappresentano un punto di riferimento per la tradizione del lusso classico e per il settore del business-wear moderno.

La disponibilità dei WatchFaces su Huawei Temi, il servizio che offre agli utenti Huawei interfacce personalizzate per i loro dispositivi, unisce ora analogico e digitale proponendo il meglio di entrambi i mondi.

Disponibile per gli utenti di Huawei Watch 3 e Huawei Watch GT2 (46mm), i WatchFaces possono essere scaricati per personalizzare il dispositivo tramite l’app Huawei Health. A chi possiede il device Huawei gli intricati disegni dei WatchFaces daranno l’impressione di portare al polso un orologio meccanico di lusso con i vantaggi di uno smartwatch ricco di funzionalità, dal monitoraggio del sonno e dell’ossigeno alla modalità sportiva e altro ancora.

Biatec, che nel 2020 e nel 2021 è stato nominato Superbrand, ha avuto il supporto di due menti creative per dare vita a questa entusiasmante collaborazione, Tomas Joscak, Head Designer di Vienna Studios e vincitore di diversi premi di design a livello mondiale per aver realizzato WatchFaces di fascia alta, e il designer creatore di Dominus Mathias, Matus Joscak, noto per i suoi meravigliosi design di orologi. Entrambi sono stati determinanti nella digitalizzazione e nella creazione dei bellissimi e intricati WatchFaces.

Huawei Temi e Huawei Health permettono agli utenti di personalizzare i wearable e gli smartphone Huawei spaziando da temi completi a singoli Always On Display, icone, sfondi, stili di testo e altro ancora.

Online è disponibile un catalogo composto da decine di migliaia di design unici tra cui scegliere, il che dimostra che sarà ancora più facile personalizzare il proprio dispositivo ed esprimere la propria personalità.

