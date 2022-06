Hublot Big Bang Unico Essential Grey: il nuovo segnatempo in edizione limitata

Hublot Big Bang Unico Essential Grey, grazie al suo aspetto totalmente monocromatico e satinato, esalta l’inconfondibile design del modello originale. La cassa, la cui finitura satinata si estende alla lunetta, alle lancette e al quadrante, si ammanta di titanio. Grazie alla leggerezza di questo metallo, l’orologio è particolarmente comodo da indossare.

Hublot Big Bang Unico Essential Grey: l’orologio in limited edition

Il cuore del Big Bang Unico Essential Grey pulsa al ritmo del calibro di manifattura HUB1280, un movimento cronografico con ruota a colonne e riserva di carica di 72 ore. Con un diametro di 42 mm e uno spessore della cassa di 14,5 mm, le sue dimensioni si adattano sia ai polsi maschili che a quelli femminili.

Un orologio unisex con uno stile estremamente versatile, grazie anche ai due cinturini forniti nel cofanetto: il primo in caucciù grigio strutturato a righe, mentre il secondo in velcro, un’invenzione svizzera. Entrambi sono facilmente intercambiabili grazie al dispositivo One Click, un sistema brevettato da Hublot.

Riconoscibile a colpo d’occhio grazie al suo aspetto monocromatico grigio metallo, il Big Bang Unico Essential Grey verrà prodotto in un’edizione limitata di 200 pezzi, disponibili unicamente online sul sito della Maison e non fisicamente nelle boutique. Un futuro pezzo da collezione.

