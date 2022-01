Remy Gardner MotoGP 2022: l’esordio con i caschi OGK Kabuto

Il campione Remy Gardner debutta in MotoGP con il casco F-17.

Remy Gardner MotoGP 2022: l’azienda giapponese di caschi OGK Kabuto firma un accordo di sponsorizzazione con Remy Gardner, la giovane promessa del MotoGP.

Australiano, nato nel 1998 e attuale campione del mondo nella Moto2, Gardner farà il suo debutto nella classe regina con Tech 3 KTM Factory Racing, confermando così lo sposalizio con la Casa motociclistica austriaca e continuando a difenderne i colori.

Un esordio in MotoGP che arriva esattamente a distanza di 30 anni dal ritiro di Wayne Gardner – padre di Remy e campione del mondo 1987 per la classe 500 – e che cattura tutti i riflettori puntandoli sul giovane pilota, creando grande attesa e aspettativa.

Nel 2014, a soli 16 anni, Remy inizia a gareggiare nella classe Moto3 del campionato mondiale con KTM, mentre nel 2016, passa alla classe Moto2 unendosi al team Red Bull KTM Ajo. Nel 2021, dopo 12 podi e cinque vittorie, conclude l’incredibile stagione diventando l’attuale campione del mondo Moto2.

Ora, nel 2022, a 24 anni, si appresta ad affrontare una nuova grande sfida in MotoGP, punto di svolta per la carriera di ogni pilota. Dopo i primi test su pista, Remy Gardner sta lavorando sulla sua preparazione fisica e tecnica, scegliendo i suoi inseparabili compagni di viaggio ed ufficializzando così l’importante partnership con OGK Kabuto, il brand giapponese leader nel settore dei caschi da moto e da bici che combina in modo sinergico la tradizione e il cuore della cultura giapponese con l’innovazione tecnologica e lo stile.

Per tutta la stagione, Remy Gardner correrà con il casco Racing Flag ship F-17 dell’azienda giapponese, il nuovo modello integrale da corsa che adotta la più recente tecnologia aerodinamica, garanzia di sicurezza e innovazione al servizio del motociclista.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.