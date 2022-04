Hublot Square Bang Unico: “The Shaped Collection”, l’orologio quadrato

Hublot svela la propria interpretazione dell'orologio quadrato, una geometria totalmente nuova per la Manifattura.

Hublot Square Bang Unico: che cosa resta da esplorare in orologeria? Questa è la domanda che si pongono in Hublot ogni giorno. Dopo aver creato i materiali più resistenti, stretto le partnership più folli e sviluppato complicazioni fuori da ogni norma, la risposta è a volte molto semplicemente la forma. Attualmente Hublot ne padroneggia tre: l’orologio rotondo, l’orologio con cassa tonneau e i MP, quei “master pieces” che si affrancano da tutte le convenzioni.

Oggi, fa la sua comparsa una quarta forma: il quadrato. La sua geometria ha sedotto Hublot per le sfide che impone. A cominciare dal movimento: il componente di base di ogni calibro è infatti la ruota, che implica obbligatoriamente un movimento circolare. Inserire armoniosamente un movimento circolare in una cassa quadrata comporta dunque uno straordinario esercizio di stile.

Hublot Square Bang Unico: caratteristiche

È per questo motivo che la maggior parte degli orologiai nasconde il movimento, per dare l’illusione di usare un movimento di forma, o perché altrimenti sembra impossibile trovare un’estetica coerente. Hublot ha puntato su un approccio radicalmente opposto: la Manifattura non nasconde nulla del suo movimento Unico, vanto della maison di Nyon e da più di 10 anni cuore pulsante della maggior parte delle sue creazioni.

Un cronografo con la ruota a colonne che si rivela a ore 6, presentando un display bicompax che si esime dal quadrante, rivelando l’intimità del suo funzionamento.

Seconda sfida: la costruzione modulare della cassa, progettata secondo il dna di Hublot con un contenitore centrale rivestito da una piastra superiore e da una inferiore per consentire molteplici combinazioni e trasformazioni. Ma questa volta la sua forma è quadrata e quindi molto più delicata da rendere ermetica: Hublot ci è riuscita con una tenuta stagna garantita fino a 100 metri.

Anche la dimensione della cassa è un elemento importante per garantire una perfetta ergonomia a questo nuovo modello che offre un comfort al polso molto vicino a quello del Big Bang 42 mm. La derivazione dall’icona del marchio è del resto percepibile in numerosissimi punti. C’è innanzitutto la costruzione a sandwich del quadrante, che offre diversi livelli di profondità e una struttura molto architettonica. Anche questo quadrante utilizza lo zaffiro in abbondanza per offrire una visione libera del movimento Unico, come sul Big Bang, da cui lo Square Bang Unico riprende anche le lancette.

Poi troviamo le sei viti (funzionali) sulla lunetta, distribuite esattamente negli stessi punti del Big Bang. Su entrambi i lati dello Square Bang Unico, troviamo le “anse” derivate dalla cassa del Big Bang, per equilibrare il design e al tempo stesso proteggere la cassa. Sul cinturino, oltre al sistema One Click caro al Big Bang e al suo caucciù testurizzato, troviamo anche le due viti inserite sulla carrure che ne garantiscono il fissaggio. Infine, lo Square Bang Unico fa uso degli stessi materiali del suo fratello maggiore, in particolare il titanio, la ceramica e il King Gold, oltre alla famosa finitura “All Black”.

Infine, un nuovo cinturino con una decorazione a “tavoletta di cioccolato” rafforza ulteriormente l’identità dello Square Bang Unico. Grazie al suo sistema intercambiabile (sistema One Click), basta un clic per cambiare il look dell’orologio, con l’impressionante gamma di cinturini in caucciù, alligatore o prossimamente in pelle “soft touch”.

Cinque modelli da 42 mm sono già disponibili. I primi tre sono massicci: titanio, ceramica nera, King Gold. Gli ultimi due abbinano il titanio o il King Gold a una lunetta in ceramica nera. Ogni modello viene fornito con un cinturino in caucciù nero e una fibbia déployante dello stesso materiale della cassa. Queste creazioni originali pulsano al ritmo del movimento HUB1280 Unico Manufacture, un cronografo automatico con 354 componenti, cadenzato a 4 Hz (28.800 alternanze/ora).

Come sempre per Hublot, le finiture non scendono a compromessi e sfoggiano un look molto moderno: viti lucidate e sabbiate, corona con sovrastampa in caucciù, pulsanti sagomati con decorazione in caucciù “tavoletta di cioccolato”, fondello satinato, lancette rodiate o placcate oro 5N a seconda del modello. Il motivo del cinturino testurizzato è stato creato appositamente per lo Square Bang Unico. Presenta quattro file (come i quattro lati della cassa) di quadrati in rilievo (come la lunetta della cassa).

Hublot Square Bang Unico All black: l’edizione da collezione limitata a 250 pezzi

Lo “Square Bang Unico All Black” è rigorosamente prodotto in edizione limitata a 250 pezzi, come tutti gli All Black, e sarà l’unica edizione limitata di questo lancio della collezione Square Bang Unico.

Si declina con ostentazione sullo Square Bang Unico. Cassa, lunetta, pulsanti, cinturino, lancette, piastra, indici: il nero riveste tutte le superfici, ma gioca sulle finiture (lucide e satinate) per rivelare sfumature che solo gli occhi del proprietario potranno cogliere. Ceramica e titanio dialogano, si armonizzano e si fondono. Una creazione rara, per collezionisti che amano uscire dai sentieri battuti.

