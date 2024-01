Zenith Pilot Boutique Edition 2024 celebra l’unione tra l’eleganza dei segnatempo e il mondo dell’aviazione. Le Boutique Edition del Pilot Automatic e del Pilot Big Date Flyback, con il loro design ispirato al cielo notturno e ricchi di funzionalità avanzate, rappresentano la perfetta fusione di tradizione e innovazione.

Zenith presenta le prime Boutique Edition del Pilot Automatic e del Pilot Big Date Flyback con quadranti blu, nonché la prima capsule collection a tema “Icons: Pilot”, un omaggio ai cronografi Zenith Pilot d’epoca, restaurati e certificati dall’Heritage Department della Manifattura.

Rilanciata nel 2023, la collezione di orologi Zenith Pilot ha le sue radici negli albori dell’aviazione nel 1904. La moderna reinterpretazione di Zenith non si limita a ricreare il passato, ma introduce un design contemporaneo. La Boutique Edition esprime questo connubio attraverso un quadrante di un profondo blu notte, omaggio al cielo e alla stella più luminosa che hanno ispirato il fondatore Georges-Favre Jacot.

Zenith Pilot Boutique Edition 2024: i nuovi segnatempo

Il Pilot Automatic Boutique Edition, espressione pura della linea Zenith Pilot, presenta una cassa da 40 mm in acciaio inossidabile e una lunetta piatta e rotonda. La corona oversize, grintosa e angolata, è facile da maneggiare. Il quadrante evoca le lamine metalliche ondulate delle fusoliere dei vecchi velivoli, con numeri arabi luminescenti, a ore 6, sopra il datario con un contatore della data

bianco su blu, l’indice luminescente è una linea bianca che richiama l’orizzonte artificiale degli aerei. Animato dal movimento El Primero 3620, il Pilot Automatic dispone di una riserva di carica di 60 ore e viene fornito con cinturini intercambiabili in caucciù blu effetto “Cordura” e pelle di vitello marrone.

Il Pilot Big Date Flyback Boutique Edition è il più grande e funzionale dei due modelli. Con una cassa da 42,5 mm, questo orologio combina il calibro cronografico El Primero di ultima generazione con le funzioni Grande Date e Flyback, particolarmente apprezzate dagli aviatori.

Oltre alla facile leggibilità, il datario oversize del Pilot Big Date Flyback Boutique Edition presenta un meccanismo brevettato di nuova generazione che anima e stabilizza entrambi i dischi in meno di 0,03 secondi. I dischi della funzione Grande Date riprendono la stessa tonalità blu del quadrante.

Ideata in origine per gli aviatori, che indossavano spessi guanti in pelle, la funzione Flyback permette di resettare e riavviare il cronografo semplicemente premendo un pulsante, per facilitare le azioni del pilota e offrire la possibilità di registrare tempi consecutivi senza doversi fermare e riavviare.

Il calibro cronografico El Primero 3652 con il rotore “orizzonte artificiale” è visibile attraverso il fondello trasparente. Il Pilot Big Date Flyback è corredato da un cinturino in caucciù blu effetto “Cordura”, e ne ha in dotazione un altro in pelle di vitello marrone.

La collezione “Icons:Pilot”

Zenith celebra la sua lunga storia con gli orologi da aviatore presentando “Icons:Pilot”, una collezione composta da tre orologi Pilot d’epoca, meticolosamente restaurati e certificati. Questi segnatempo, risalenti alla seconda metà del XX secolo, rappresentano un pezzo di storia, sia per collezionisti che per appassionati di orologeria e aviazione.

Prodotto per le Forze Armate italiane tra il 1968 e il 1972 e distribuito dal rivenditore romano A. Cairelli, il cronografo Tipo CP-2 fu progettato secondo specifiche militari. Oltre alla lunetta girevole, si distingue per i numeri arabi e le lancette luminescenti. Sull’esemplare di questa serie fu inciso un numero di serie militare dell’A.M.I. (Aeronautica Militare Italiana) che ne indica la prima destinazione. È dotato del calibro cronografico manuale ZENITH 146 DP, sviluppato originariamente dai laboratori Martel, che avevano fornito a Cairelli altri cronografi per l’Esercito italiano prima di essere acquisiti da ZENITH nel 1959-1960.

Lanciata nel 1972, la referenza A3821 (nota anche come 01.0180.415) si distingue per il design avveniristico: quadrante scuro molto incassato, indici e lancette luminescenti, tachimetro sull’anello della carrure. La cassa con lunetta girevole è voluminosa, il bracciale “aragosta” integrato è prodotto da Gay Frères e il movimento è montato su una sospensione elastica.

Il modello A3821 fu tra i primi Zenith Pilot dotati di un calibro El Primero. Sorta di ibrido, unisce la leggibilità e la luminescenza di un orologio da pilota all’impermeabilità fino a 300 metri e alle doppie guarnizioni di un orologio subacqueo: un caso più unico che raro nella storia dell’orologeria. L’esemplare di questa serie fa parte del primissimo lotto di produzione del 1972.

La referenza 01.0230.415 si distingue come il primo cronografo Zenith El Primero con fondello in vetro minerale da cui è visibile il calibro rivoluzionario. Come i modelli Pilot-Diver, vanta un design avveniristico, con il movimento montato su un sistema di sospensione e il bracciale “aragosta” integrato prodotto da Gay Frères. Il rarissimo esemplare di questa serie presenta un quadrante nero opaco, realizzato in soli 50 pezzi nel 1975, e si distingue per il fondello trasparente, qui associato da una moderna lunetta che indica i minuti al posto delle ore.

Copyright Image: Sinergon LTD