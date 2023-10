Il Longines Spirit Flyback 2023 scrive un nuovo capitolo nella lunga saga degli orologi da pilota della Maison con la nuova versione in titanio, che abbina leggerezza, design audace e precisione all’avanguardia. La linea Longines Spirit Flyback è il simbolo dello spirito pionieristico che guida il marchio sin dalle sue origini.

Questo orologio cronografo con funzione flyback testimonia il ruolo pionieristico di Longines nello sviluppo di questa tecnologia. Il marchio della clessidra alata ha realizzato il suo primo modello dotato di funzione flyback nel 1925 e ne ha registrato il brevetto il 16 giugno 1936: una prima mondiale.

Longines Spirit Flyback 2023: caratteristiche

La complicazione flyback, uno strumento rivoluzionario per la conquista dei cieli, consente di cronometrare in successione le diverse fasi di un volo, facilitando così la navigazione. Il Longines Spirit Flyback è un autentico orologio-strumento che oggi è impreziosito dal titanio Grado 5, una lega più leggera e resistente dell’acciaio.

Sul piano estetico, il cronografo si distingue per la cassa di 42 mm di diametro dove la finitura satinata punta sui contrasti tra le sfumature più scure e le zone più luminose. Il design robusto ed elegante abbinato alla tecnologia all’avanguardia conferisce a questo nuovo segnatempo un carattere eccezionale.

L’elevata precisione del Longines Spirit Flyback è garantita dall’esclusivo calibro Longines L791.4, resistente ai campi magnetici e dotato di spirale in silicio. Con una riserva di carica fino a 68 ore, questo movimento è certificato cronometro dal COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

Il fondo cassa trasparente rivela ogni minimo dettaglio del calibro e della sua massa oscillante sulla quale è inciso un globo, emblema della collezione Longines Spirit. Questa nuova versione esibisce una lunetta girevole bidirezionale che reca un inserto in ceramica nera con indici luminescenti.

Sovrastato da un vetro zaffiro antiriflesso, il quadrante antracite è affiancato dal quadrante ausiliario dei piccoli secondi a ore 9 e da un contatore 30 minuti a ore 3. Le lancette e i numeri dorati lucudi, rivestiti con Super-LumiNova, garantiscono una leggibilità ottimale in ogni circostanza, sia in volo che sulla terra ferma. L’orologio è impermeabile fino a 100 metri, ed è consegnato con un bracciale in titanio e un cinturino Nato nero e grigio appositamente sviluppato per questo modello, intercambiabili.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED