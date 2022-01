Il primo Big Pilot’s Watch con funzione cronografo.

IWC Big Pilot’s Watch Monopusher Edition Le Petit Prince è il primo Big Pilot’s Watch con funzione cronografo. Il cronometro meccanico comandato da un unico pulsante integrato nella caratteristica corona conica. Questa edizione “Le Petit Prince”, limitata a 500 esemplari, presenta il caratteristico quadrante soleil blu notte e cassa in acciaio.

I cronografi sono una competenza chiave di IWC. Il cronometro meccanico anche un pilastro della collezione Pilot’s Watches del brand. Adesso, la manifattura di orologi di lusso svizzera abbina per la prima volta il suo orologio da aviatore iconico alla funzione cronografo.

Il cronografo monopulsante comandato mediante un singolo pulsante integrato nella corona e questo lo rende estremamente pratico e facile da usare. Premendo una volta il pulsante, inizia un nuovo cronometraggio. Una seconda pressione arresta il cronometraggio. Sul contatore alle ore 12 vengono visualizzati tempi di arresto fino a un’ora. Premendo il pulsante una terza volta, il cronografo viene azzerato.

IWC Big Pilot’s Watch Monopusher Edition Le Petit Prince: caratteristiche

Come tradizione per le edizioni speciali di IWC in onore del famosissimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, il Big Pilot’s Watch Monopusher Edition “Le Petit Prince” esibisce il caratteristico quadrante soleil blu notte. Presenta una cassa in acciaio e lancette rodiate. Lancette, indici e numeri applicati sono stati inoltre rivestiti di materiale luminescente per rendere il quadrante più facilmente leggibile la notte.

Il calibro di Manifattura IWC 59365, è uno dei tre movimenti cronografo prodotti internamente da IWC. Insieme ai movimenti delle famiglie di calibri 69000 e 89000, sottolinea la profonda esperienza acquisita da IWC nella progettazione e produzione di cronografi. È inoltre l’unico movimento cronografo a carica manuale del brand: 70 rotazioni della corona sono sufficienti per accumulare la riserva di carica massima di otto giorni. L’indicazione della riserva di carica sul retro del movimento, visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, mostra l’energia rimasta della molla motrice.

Il Big Pilot’s Watch Monopusher Edition “Le Petit Prince”, completato da un cinturino in pelle di vitello marrone con fibbia deployante, è disponibile presso le boutique IWC, i concessionari autorizzati o online.

