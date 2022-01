In qualità di Partner e Cronometrista Ufficiale dei Giochi del Commonwealth 2022, Longines presenta l’HydroConquest XXII Commonwealth Games.

Longines HydroConquest XXII Commonwealth Games, forte di un know-how secolare in orologeria, e con un approccio pionieristico, Longines ha dato il via a numerosi progressi della tecnica e, ancor oggi, la sua volontà di innovazione è immutata. La costante ricerca d’eccellenza della maison l’ha portata a dotare tutti i suoi orologi automatici di movimenti all’avanguardia, nello specifico con spirali in silicio.

Questo materiale, oltre a essere leggero e resistente, è anche insensibile ai consueti sbalzi di temperatura e ai campi magnetici. Le sue proprietà migliorano la precisione e la durata nel tempo dell’orologio e permettono a Longines di corredare questi modelli di una garanzia di 5 anni.

La storia tra Longines e i Giochi del Commonwealth nasce il secolo scorso, in occasione dei Giochi del 1962 a Perth (Australia), e prosegue con le edizioni 2014 a Glasgow (Scozia) e 2018 a Gold Coast (Australia). Un nuovo capitolo è stato scritto nel 2020 con la sigla di una partnership storica, in base alla quale il marchio continuerà a mettere la propria esperienza nel cronometraggio al servizio dei Giochi 2022, 2026 e 2030.

Longines sarà quindi Partner e Cronometrista Ufficiale dei Giochi del Commonwealth 2022 a Birmingham. In omaggio a questo importante evento multi-sport, Longines ha progettato un’edizione speciale inserita nella collezione HydroConquest.

Longines HydroConquest XXII Commonwealth Games: caratteristiche

I segnatempo di questa linea si distinguono per il design audace che riprende i codici degli orologi da sub e si rivolgono agli sportivi più esigenti. Impermeabilità fino a 300 metri, lunetta girevole unidirezionale, corona e fondo cassa a vite, doppia chiusura déployante di sicurezza e prolunga da sub integrata sono gli elementi che consolidano lo stile di questi segnatempo.

L’orologio HydroConquest XXII Commonwealth Games, in edizione limitata a 2.022 esemplari, esibisce con fierezza i colori vivaci del logo dell’evento sulla lunetta in ceramica nera e sulla minuteria del quadrante nero soleil. La cassa in acciaio di 41 mm di diametro racchiude un movimento automatico esclusivo dotato di spirale in silicio che garantisce un’elevata precisione e una maggiore durata nel tempo.

Queste caratteristiche offrono prestazioni di alto livello e permettono a Longines di corredare l’esemplare di una garanzia di 5 anni. Per accentuare il carattere unico di questo modello, il fondo cassa esibisce il logo Birmingham 2022 inciso con la dicitura “Limited Edition – 1 out of 2022”. Il bracciale in acciaio completa questo segnatempo dalle linee sportive e moderne.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.