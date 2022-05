Noleggiare le e-bike da Norauto prezzi fino a 15 euro al giorno

Il noleggio e-bike Norauto da un giorno e fino a due settimane, prezzi da 15 euro al giorno, è possibile attivare l'assicurazione “Zero Pensieri”.

Noleggiare le e-bike è interessante per chi ha bisogno della bici elettrica per una gita o comunque per un periodo di tempo ben preciso. Ora è possibile noleggiare bici elettriche, portabici e box da tetto per periodi da 1 giorno a due settimane da Norauto. Complice l’arrivo della bella stagione e in previsione delle vacanze estive, Norauto offre agli automobilisti una soluzione per vivere senza pensieri non solo i viaggi brevi e i fine settimana, ma anche gli spostamenti di tutti i giorni.

E’ infatti attivo il nuovo servizio di noleggio per biciclette elettriche, con possibilità di scelta tra una selezione di city e-bike e mountain e-bike, portabici e box da tetto. Le e-bike, grazie alla pedalata assistita, consentono spostamenti brevi o lunghi senza fatica su tipologie di percorso differente, a scelta tra esigenze di utilizzo in città o outdoor, da soli, con amici o famiglia; mentre il box da tetto offre tutto lo spazio necessario quando il bagagliaio non è più sufficiente e si può scegliere tra flessibile (per essere ripiegato dopo l’uso) e rigido.

I portabici, disponibili da tetto, posteriori e da gancio traino, permettono di trasportare più bici contemporaneamente in maniera sicura, così tutta la famiglia può muoversi all’aria aperta, riducendo al minimo l’ingombro dell’auto.

Quanto costa il noleggio delle e-bike da Norauto?

Le tariffe del nuovo servizio di noleggio e-bike partono dal minimo di un giorno e arrivano fino al massimo di due settimane, con le opzioni intermedie di un fine settimana o una settimana.

Per le biciclette il costo è di 15 euro (8,57 euro al giorno con il forfait da due settimane), per i portabici il noleggio è disponibile a partire da 10 euro al giorno (2,85 euro al giorno con il forfait da due settimane), mentre per i box da tetto il costo parte da 15 euro al giorno (4,28 euro al giorno con il forfait da due settimane).

Inoltre, al costo di 5 euro una tantum, è possibile attivare la polizza assicurativa “Zero Pensieri” che copre tutti i prodotti da qualsiasi danno accidentale.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.