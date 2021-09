Longines Spirit Titanium: omaggio al mondo dell’aviazione

Il nuovo Longines Spirit crea un legame intramontabile tra la luce e l’ombra, il cielo e la terra, la storia e l’innovazione.

Longines Spirit Titanium: la collezione Longines che consacra l’era del titanio. Questa lega, più leggera e resistente dell’acciaio, nota con il nome di titanio Grado 5 (titanio-alluminio-vanadio), dimostra come la robustezza non sia solo una questione di peso. Con il suo colore leggermente più opaco e scuro, conferisce ai nuovi segnatempo una dimensione contemporanea e inedita.

Longines Spirit Titanium: caratteristiche

Esteticamente, i nuovi orologi della collezione Longines Spirit si distinguono per la raffinatezza della loro esecuzione: finitura satinata-lucida della cassa e del bracciale, quadrante microbillé antracite e réhaut nero satinato.

Come a ricordarci l’origine minerale del titanio, il Longines Spirit gioca con i contrasti tra le tonalità scure e la delicata lucentezza delle superfici. Le lancette, i numeri, le stelle e la clessidra esibiscono delicati riflessi dell’oro levigato (1N) ed esprimono il perfetto equilibrio tra tonalità e materiali, sostenuto dall’assenza del datario per consolidare ulteriormente la simmetria “aeronautica” dell’orologio.

Longines Spirit Titanium: movimento

L’elevata precisione del Longines Spirit è garantita da un movimento automatico con spirale in silicio, un materiale leggero, amagnetico, resistente, inossidabile e insensibile alla dilatazione termica. Queste caratteristiche hanno permesso ai modelli della collezione di ottenere la certificazione di cronometria del COSC, avvalorata dalle cinque stelle impresse sul quadrante che, storicamente per Longines, sono sinonimo di massima qualità e affidabilità. La garanzia di 5 anni dimostra l’eccezionale carattere di questa linea.

Il nuovo Longines Spirit è dotato di un bracciale intercambiabile in titanio o di un cinturino in nylon tipo Nato; quest’ultimo è stato sviluppato su misura secondo una particolare tecnica di tessitura che riprende i colori antracite e nero del quadrante e garantisce un comfort senza precedenti.

Al polso, il Longines Spirit in titanio conferma la sua vocazione. Pur essendo più leggero degli esemplari in acciaio, non rinuncia alla sua presenza e vanta uno stile marcatamente sportivo oltre che di classe. Al buio, le lancette e i numeri rivelano la luminescenza quasi celestiale del SuperLumiNova “Blue Line”. Un dettaglio, tra i tanti, che celebra coloro i quali considerano l’aria come il proprio elemento.

—–

