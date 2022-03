Longines Spirit Zulu Time: il nuovo orologio con diversi fusi orari

Esprimere il proprio spirito pionieristico non è mai stato così facile.

Longines Spirit Zulu Time: la collezione Longines Spirit si arricchisce di un orologio con diversi fusi orari, un modello intimamente legato allo spirito pionieristico del Marchio. Il nuovo Longines Spirit Zulu Time è la sintesi dell’expertise centenaria della Maison nella realizzazione di questo tipo di segnatempo.

Le sue origini e il suo nome derivano dal primo orologio da polso con due fusi orari prodotto nel 1925 con il simbolo Zulu sul quadrante (in riferimento alla lettera Z che indica l’ora universale nell’aviazione e nelle forze armate). Longines ha consolidato il proprio ruolo pionieristico in questo settore sviluppando altri modelli GMT destinati in particolare all’aeronautica.

Numerosi avventurieri si sono destreggiati tra i diversi fusi orari con un orologio Longines al polso. Hanno attraversato il globo con determinazione e passione trasformando l’impossibile in realtà. Il Marchio ha accompagnato i celebri aviatori quali Amy Johnson, Clyde Pangborn e Hugh Herndon nella loro conquista dei cieli, mentre stabilivano nuovi record. Una garanzia di sicurezza e affidabilità per questi primi pionieri.

Longines Spirit Zulu Time: il nuovo calibro

Il Longines Spirit Zulu Time dà forma ad un ponte tra la storia e l’innovazione e rende omaggio al ricco patrimonio della Maison. La visualizzazione dei fusi orari in questo straordinario segnatempo destinato ai pionieri moderni è animata dal nuovo calibro esclusivo realizzato in-house da Longines e dotato di spirale in silicio.

Questa tecnologia all’avanguardia permette di regolare la lancetta dell’ora indipendentemente dall’indicazione GMT. I fusi orari supplementari si leggono mediante la lancetta 24 ore e la lunetta girevole bidirezionale, anch’essa graduata 24 ore. Il nuovo movimento estremamente preciso e con riserva di carica di 72 ore è certificato cronometro dal COSC, in riferimento alle cinque stelle impresse sul quadrante che, nella storia di Longines, attestavano la massima qualità del movimento.

Longines Spirit Zulu Time: caratteristiche

Esteticamente, il Longines Spirit Zulu Time si distingue per la sua meticolosa esecuzione e per la particolare cura con cui sono realizzate le varie finiture che alternano dettagli satinati, opachi, lucidi, in rilievo e incisi. Il modello esibisce una lunetta impreziosita da un inserto in ceramica colorata e presenta un quadrante nero opaco, antracite microbillé o blu soleil, con finestrella della data centrata a ore 6.

Le lancette e le cifre, rivestite con Super-LumiNova, permettono una lettura ottimale in ogni circostanza. La cassa in acciaio di 42 mm di diametro è completata da un bracciale in acciaio inossidabile intercambiabile con un cinturino in pelle marrone, beige o blu dotato di fermaglio déployant con nuovo sistema di microregolazione per un comfort e una vestibilità perfetti.

Qualunque sia la destinazione degli amanti dell’avventura, il Longines Spirit Zulu Time al polso permette di non perdere mai la cognizione del tempo.

