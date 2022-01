Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up: il nuovo orologio connesso

Louis Vuitton presenta il nuovo orologio connesso Tambour Horizon Light Up.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up: il viaggio di Louis Vuitton nell’innovativo mondo degli orologi connessi di fascia alta continua con il Tambour Horizon Light Up, la terza edizione della collezione di orologi connessi della Maison francese.

L’orologio crea un nuovo paradigma negli orologi connessi, offrendo livelli di performance e personalizzazione mai raggiunti prima. Ogni elemento del Tambour Horizon Light Up è stato reimmaginato, ridisegnato e riprogettato per offrire un’esperienza memorabile. Anche il sistema operativo è pensato su misura.

L’orologio fonde perfettamente i mondi di arte e tecnologia, portando il lusso ad un nuovo livello e ponendosi come un punto di riferimento nella storia degli orologi connessi di fascia alta.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up: caratteristiche

La forma del Tambour Horizon Light Up è nuova, ma del tutto in linea con i codici di design di Louis Vuitton. Louis Vuitton ha ripensato la familiare sagoma e la cassa convessa dell’originale orologio Tambour e l’ha adattata all’orologio connesso Horizon, applicando lo stesso sublime livello di finitura a mano al nuovo orologio.

Si è subito colpiti dalla bellezza della progettazione del vetro zaffiro curvo che sembra riversarsi sul bordo dell’orologio, come una piscina a sfioro che si fonde in un orizzonte lontano. L’effetto che si crea grazie al design dona l’ulteriore vantaggio di far apparire la cassa da 44 mm dell’orologio molto più piccola al polso.

Dietro il bordo levigato, ci sono 24 luci a LED che animano il caratteristico anello Louis Vuitton Monogram. Ogni volta che l’orologio si attiva o riceve una notifica, le luci si accendono in un caleidoscopio di colori danzanti, creando un’affascinante bagliore animato che illumina il buio.

Ci sono tre versioni del Tambour Horizon Light Up: Polished Steel, Matte Black e Matte Brown. Entrambi i modelli nero e marrone hanno una preziosa Finitura in PVD. La variante nera con corona e anse in titanio a contrasto, creano un look particolarmente elegante.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up: personalizzazioni

La promessa di Louis Vuitton di offrire creazioni su misura è stata affinata e perfezionata nel corso della sua lunga storia, iniziata a Parigi nel 1854, anno di fondazione della Maison. Lo stesso proposito continua con il Tambour Horizon Light Up, che diventa l’orologio connesso di lusso più personalizzabile al mondo, offrendo l’opportunità di esprimere attraverso i colori la propria personalità.

La personalizzazione inizia dal quadrante, che in questa terza generazione ha un display sempre attivo che può essere facilmente adattato ad uno stato d’animo, uno stile o un’occasione. Il Tambour Horizon Light Up ha otto configurazioni del quadrante integrate tra cui scegliere, inclusa un’accattivante animazione a strisce, riferimento ai primi bauli iconici della Maison, e un altro con la Vivienne, l’incantevole mascotte della Maison.

Ciascuna configurazione fa eco ai codici e alla ricerca del design senza tempo di Louis Vuitton e può essere configurato in un arcobaleno di colori, inclusi 11 nuovi audaci gradazioni. Chi lo indossa può anche aggiungere le proprie iniziali, sempre con la possibilità di scegliere il colore e il carattere. Quando attivo, il quadrante dell’orologio brilla con animazioni LED, uniche come chi indossa l’orologio.

Durante tutto l’anno, Louis Vuitton aggiungerà un nuovo design dell’interfaccia, ispirati alle collaborazioni, alle stagioni, alle sfilate di moda e date significative nel calendario, come Natale, Capodanno Lunare e San Valentino. Il Tambour Horizon Light Up racconta una storia di personalizzazione senza fine.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up: sistema operativo

Al centro di questo orologio ingegnoso ed stimolante c’è un nuovo sistema operativo Louis Vuitton progettato su misura. Il sistema operativo è stato sviluppato per offrire un’esperienza altamente intuitiva e per integrarsi perfettamente nell’universo di chi lo indossa. Le sue funzioni appaiono sullo schermo attraverso un semplice sistema di swipe.

Scorri verso destra per visualizzare “La mia giornata”, con agenda, meteo, contapassi, frequenza cardiaca e persino la qualità dell’aria; scorri in basso per leggere le notifiche; scorri in alto per gestire il pannello di controllo, che copre tutte le funzioni, da timer e sveglie, a musica e Alipay; a sinistra in “Il mio viaggio”, si può accedere ai piani di viaggio e alle carte d’imbarco e ben 30 Louis Vuitton Guide.

Il sistema operativo del Tambour Horizon Light Up è così sofisticato che è diventato il primo al di fuori di Apple ad essere accreditato

come “MFI” o “madefor iPhone”. L’orologio è compatibile anche con Android e HarmonyOS smartphone.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up: tecnologia

L’hardware interno include il velocissimo processore Snapdragon Wear 4100. Inoltre per la prima volta la linea Tambour Horizon dispone di un cardiofrequenzimetro. L’orologio è impermeabile fino a 30 metri e dotato di una batteria per tutto il giorno, con quattro modalità sviluppate per soddisfare le diverse esigenze e utilizzi dell’utente.

Blossom, Explorer, Submarine e Saver hanno la funzione di ridurre o espandere le animazioni dell’orologio e consentire all’utente di adattarli al proprio umore e ritmo. Il Tambour Horizon Light Up è anche il primo orologio connesso Louis Vuitton con pulsanti su entrambi i lati della corona, introdotti per aumentare le funzionalità dell’orologio.

Ruotando la corona si cambia il quadrante dell’orologio; il pulsante superiore attiva il modalità di riproduzione casuale e le impostazioni di configurazione, mentre il pulsante inferiore permette di scegliere rapidamente le impostazioni per l’attivazione delle applicazioni.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up: App

La Maison ha sviluppato l’app Louis Vuitton Connect, un’applicazione complementare per la loro gamma di dispositivi connessi. Attraverso l’app, gli utenti potranno toccare in diversi strumenti di personalizzazione, da quadranti e personalizzazione del colore del sistema, alla selezione delle funzioni attivo sull’orologio. Questa app consentirà inoltre agli utenti di controllare e

ulteriormente personalizza il Tambour Horizon Light Up tramite il loro smartphone.

L’orologio ha anche un sistema di cambio rapido del cinturino che dà l’accesso al mondo vasto e colorato di cinturini Louis Vuitton Tambour. Viene fornito con una base di ricarica e un pacchetto di adattatori universali.

