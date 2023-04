La patente sarà digitale sull’app IO

Il governo italiano sta puntando sull’uso dell’app IO, con l’obiettivo di inserire tre documenti fondamentali all’interno del portafoglio digitale dell’app: la patente digitale, la tessera sanitaria digitale, e la tessera elettorale in formato digitale che dovrebbe essere chiamata “Voting Pass”.

Secondo il sottosegretario Alessio Butti, questo rappresenta “un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani“. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione ha come target il 30 settembre 2023, data entro cui 1064 pubbliche amministrazioni dovranno completare il processo di migrazione.

L’inserimento di questi documenti nell’app IO consentirà di avere un accesso rapido e facile alle informazioni, in modo da evitare di dover portare sempre con sé documenti cartacei e potenzialmente anche il portafogli, visto che è già possibile, come noto, avere tutte le proprie carte di pagamento su smartphone.

Inoltre, si potranno effettuare operazioni come prenotare visite mediche o votare alle elezioni direttamente dall’app, semplificando ulteriormente le procedure.

Come funziona la patente digitale

La patente digitale è, come detto, uno dei documenti che verrà inserito nell’app IO. Questo nuovo formato di patente di guida, in formato digitale, sarà disponibile in aggiunta alla patente cartacea, in maniera simile a quanto Apple permette già di fare negli Stati Uniti.

Ciò permetterà ai cittadini di avere sempre a portata di mano la patente di guida, anche senza dover portare con sé il documento fisico. Inoltre, la patente digitale è un ulteriore strumento per la sicurezza stradale, in quanto prevede misure di sicurezza avanzate e difficile da falsificare.

Al momento del controllo, insomma, sarà sufficiente aprire l’app IO e mostrarla all’ufficiale in servizio.

Gli altri documenti

Anche la tessera sanitaria digitale verrà inserita nell’app IO, semplificando l’accesso alle informazioni mediche per i cittadini italiani, i quali potranno accedere rapidamente alle informazioni sulla propria storia clinica, sui farmaci prescritti e sulle visite mediche effettuate. La tessera sanitaria digitale permetterà di effettuare prenotazioni per visite mediche o esami direttamente dall’app, evitando di dover recarsi di persona in ospedale o in ambulatorio.

Infine, il voting pass, ovvero la tessera elettorale digitale, rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione delle procedure elettorali. Grazie a questo documento digitale, i cittadini potranno votare direttamente dall’app IO, senza dover recarsi di persona presso il proprio seggio elettorale.

